“وكأن قنبلة انفجرت”.. صاعقة برق تضرب ساحة منزل وتؤذي أحد الجيران (فيديو)

أظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة ضرب البرق ساحة في أحد أحياء مدينة سيبرينغ بولاية فلوريدا الأمريكية محدثا صوتا مفزعا يشبه صوت انفجار قنبلة.

وقد خرج أحد الجيران لإيقاف تشغيل رشاشات الماء في حديقته ففوجئ بضرب البرق لشجرة صغيرة في ساحة جاره مما أدى إلى اشتعال النيران.

⚡️⚡️⚡️ strike in Sebring Saturday was a reminder to all of us to respect the dangers of lightning. Close call for Rod Murphy who was walking nearby. Rainy season is just a few weeks away. #Florida pic.twitter.com/rffobhZ7vb

— Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) May 9, 2022