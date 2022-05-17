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“وكأن قنبلة انفجرت”.. صاعقة برق تضرب ساحة منزل وتؤذي أحد الجيران (فيديو)

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن أهالي المنطقة شعروا بالرعب من الحادثة (مواقع التواصل)
17/5/2022-|آخر تحديث: 17/5/202205:00 PM (مكة المكرمة)

أظهر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة ضرب البرق ساحة في أحد أحياء مدينة سيبرينغ بولاية فلوريدا الأمريكية محدثا صوتا مفزعا يشبه صوت انفجار قنبلة.

وقد خرج أحد الجيران لإيقاف تشغيل رشاشات الماء في حديقته ففوجئ بضرب البرق لشجرة صغيرة في ساحة جاره مما أدى إلى اشتعال النيران.

وقال الرجل لوسائل إعلام أمريكية إن الصاعقة سقطت على بعد 75 قدمًا من المكان الذي كان يقف فيه، مما أدى إلى إصابة عينيه بوميض أبيض ناصع.

وأضاف “بدا الأمر وكأن قنبلة انفجرت. البرق ليس شيئًا يستهان به”.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن أهالي المنطقة شعروا بالرعب من هذه الحادثة.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية