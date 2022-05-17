مارّة يرفعون سيارة لإخراج سائق دراجة نارية من تحت عجلاتها (فيديو)

دعست سيارة سائق دراجة نارية تحت عجلاتها وهي تنعطف في أحد شوارع بينغهو بمقاطعة تشجيانغ في الصين.

وأظهر مقطع فيديو السائق وهو يتدحرج تحت السيارة، قبل أن يلتف حولها عدد المارة لرفعها بسواعدهم حتى يتمكن سائق الدراجة النارية من الخروج من تحتها.

وتعاون أزيد من 20 شخصًا على حمل السيارة في أقل من 38 ثانية، وقالت مواقع محلية إن حالة السائق الصحية كانت مستقرة عند وصوله إلى المستشفى وإنه لا يزال يخضع للعلاج.