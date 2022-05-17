التعليم بالألوان “الأزرق ممتاز والأحمر لا يجتاز”.. نتائج اختبارات دراسية تثير ضجة في مصر

لفت ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي في مصر على هيئة تقييم ملونة، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن استغرابهم طريقة التقييم الجديدة في التعليم بمصر.

وتداول المصريون على منصتي تويتر وفيسبوك “التقييمات الملونة” للطلاب وسط قدر من السخرية والفكاهة وأحيانًا الإعجاب بالطريقة الجديدة.

وكتب حساب لشخص يدعى أحمد توفيق “الحمد لله ابني نجح وحصل على أزرق من أزرق”، في إشارة إلى حصوله على العلامات الكاملة في المقررات الدراسية.

وغرد متابع آخر مشيرًا إلى تعقيد نظام الامتحانات وإعلان النتائج “أزرق وأخضر وأصفر ولا توجد ألوان أخرى، حاسس أن سنة رابعة ابتدائي كلهم يتخرجوا زويل (في إشارة للعالم أحمد زويل) ناقص ندخل الامتحانات مكانهم”.

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أن نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي للمقرات الدراسية المعتمدة من الوزارة “ستكون بالألوان وليس الدرجات التقليدية” لكون الهدف من الاختبارات الجديدة هو قياس مستوى الأطفال.

وأضافت أن النتيجة النهائية للصف الرابع ستعلن مرة واحدة، آخر العام فقط (نهاية الفصل الدراسي الثاني) ولن تكون بالدرجات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، حينئذ أن (اللون الأزرق) يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وحقق نتيجة تتراوح بين 85 و100 من 100 درجة.

ويشير (اللون الأخضر) إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة بدرجات تتراوح بين 65 و85، في حين أن (اللون الأصفر) يعني أن الطالب بحاجة إلى المزيد من الدعم وحقق ما بين 50 و65 درجة.

ويعكس اللون الأحمر أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة ويحتاج إلى الكثير من الدعم محققا ما بين 1 و50 درجة.

ازرق واخضر واصفر مافيش الوان تانيه حاسس ان سنه رابعه ابتدائي كلهم هيطلعوا زويل ياراجل ناقص نخش نمتحن مكانهم 😂😂 — ⚜️🅰️fandina⚜️ (@hm191l) May 9, 2022

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة التعليم لوسائل إعلام مصرية أن توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي في العام الدراسي الجديد تحسب بواقع 100 درجة لكل المقررات بالتساوي على أن يتم تخصيص 60% من المجموع للاختبارات.

وأشارت إلى أنه في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في مقرر دراسي أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني فسيكون عليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقييم السلوك الفردي والجماعي للطفل من خلال مجموعة من المهام التي تسند إليه من قبل المعلم وفقًا لنظام التقديرات الملونة.