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أمام “النعش”.. قس يتقدم للزواج من فتاة أثناء جنازة والدها (فيديو)

قس يتقدم للزواج من فتاة أثناء جنازة والدها
17/5/2022-|آخر تحديث: 17/5/202210:09 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة (تيك توك) إقدام قس على طلب الزواج من فتاة أمام نعش والدها في جنوب أفريقيا.

وظهر القس الذي كان يقود القداس وهو يلقي خطبة حزينة أثناء الجنازة، قبل أن يعرض الزواج على ابنة المتوفى التي أبدت موافقتها رغم حزنها الشديد.

وشوهدت ابنة المتوفى وهي تبكي بحرقة في الصف الأمامي، قبل أن يفاجئها القس بتقديم خاتم الزواج.

وبحسب تقارير صحفية، فإن القس أقدم على تلك الخطوة أملًا في مساعدة صديقته على تجاوز محنة وفاة والدها، مشيرة إلى حرصه على أن يكون بجانبها في ذلك الوقت العصيب.

وتعرّض القس لانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى مغردون أن الوقت لم يكن مناسبًا تمامًا لتلك الخطوة، بينما وصف آخرون الموقف بأنه “غير محترم”.

@m.mojela

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند