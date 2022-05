أمام “النعش”.. قس يتقدم للزواج من فتاة أثناء جنازة والدها (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة (تيك توك) إقدام قس على طلب الزواج من فتاة أمام نعش والدها في جنوب أفريقيا.

وظهر القس الذي كان يقود القداس وهو يلقي خطبة حزينة أثناء الجنازة، قبل أن يعرض الزواج على ابنة المتوفى التي أبدت موافقتها رغم حزنها الشديد.

وشوهدت ابنة المتوفى وهي تبكي بحرقة في الصف الأمامي، قبل أن يفاجئها القس بتقديم خاتم الزواج.

وبحسب تقارير صحفية، فإن القس أقدم على تلك الخطوة أملًا في مساعدة صديقته على تجاوز محنة وفاة والدها، مشيرة إلى حرصه على أن يكون بجانبها في ذلك الوقت العصيب.

وتعرّض القس لانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ رأى مغردون أن الوقت لم يكن مناسبًا تمامًا لتلك الخطوة، بينما وصف آخرون الموقف بأنه “غير محترم”.

This is by far the most unhinged marriage proposal I have ever seen. Not only is this man fighting to be the main character at someone else's funeral, he is also taking advantage of a grieving woman who's in no position to think this through, and putting her under pressure. Sick! https://t.co/B1PZPzkplv

