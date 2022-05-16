بينهم العريس.. تسمم 100 شخص في حفل زفاف بأفغانستان بزيت “بذور الخشخاش”

أصيب أكثر من 100 شخص، بينهم العريس وأطفال، بحالة يشتبه في أنها تسمم غذائي متعمد في حفل زفاف بشمال أفغانستان، حسبما أفاده مسؤولون اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية تخار إن الإعياء بدأ يظهر على الأشخاص عقب تناول الطعام في الحفل أمس الأحد.

وألقت الشرطة القبض على 8 أشخاص بينهم رئيس الطهاة، لكن لم يتم تحديد أي دافع محتمل وراء الحادث.

ولم يتضح أيضا مصدر التسمم المشتبه فيه في منطقة شاه آب، لكن أحد المسؤولين المحليين أشار إلى أنه من الممكن أن يكون السبب زيت طهي مستخلص من “بذور الخشخاش”.

وقال طبيب في المستشفى المحلي إنه جرى استقبال 103 مرضى حتى منتصف الليل، وكان 10 منهم في حالة حرجة عندما وصلوا.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولاية مثل هذا الحادث، ففي مايو/ أيار 2021 أصيب عشرات القرويين بالتسمم خلال احتفالية دينية، وقيل إن السبب هو وضع مخدر الحشيش في الطعام.