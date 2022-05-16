اسمها ومكان اغتيالها.. فلسطيني يطلق اسم “شيرين” و”جنين” على طفلتيه

اختار مواطن فلسطيني إطلاق اسمَي “شيرين” و”جنين” على توأمه الذي رأى النور أمس الأحد.

وتيمّن محمد ثابت من غزة بالزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومكان اغتيالها.

وتداول عدد من الصفحات الفلسطينية الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفى الناشطون بالأمر.

واقتبست الناشطة الفلسطينية تالا أبو عياش عن الشهيد باسل الأعرج قوله “أن تسمّي ابنك على اسم شهيد بتضمن ثلثي التربية”.

الفلسطيني محمد ثابت من #غزة يرزق بطفلتين توأم ويطلق عليهما اسمي جنين وشيرين تيمنًا بالصحفية #شيرين_أبو_عاقلة ومدينة #جنين.🇵🇸❤️ سمّي ابنك على إسم شهيد بتضمن ثلثين التربية"

– الشهيد باسل الأعرج pic.twitter.com/WMx7wZSzeH — Tala.AbuAyyash 𓂆🇵🇸 (@TalaAbuAyyash) May 15, 2022

وتداول ناشطون صورة الطفلتين على نطاق واسع، التي التقطت لهما بلباس عليه صورة الزميلة الراحلة وهي ترتدي سترة الصحافة الواقية، واسمهما مع توقيع “معكم فلسطين من قلب شيرين أبو عاقلة”.

وكان الفلسطيني جمال حربي عمران من بلدة بورين جنوب نابلس في الضفة المحتلة، قد أطلق اسم “شيرين أبو عاقلة” على طفلته التي رزق بها الأربعاء، وذلك تيمّنًا بأيقونة الصحافة التي استشهدت في اليوم نفسه برصاص قنّاص إسرائيلي.

وأشار ناشطون إلى تسمية آخرين لمواليدهم بالاسم ذاته، وتوقعوا تسمية مولودات أخريات باسمها، مؤكدين بذلك أن “شيرين تولد كل يوم”.