أبل تعتزم تغيير فتحة الشاحن في هواتفها الجديدة

قالت تقارير إخبارية إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل” تختبر تغيير فتحة الشاحن في هواتفها الجديدة لتحل فتحة “يو.إس.بي-سي” (USB-C) القياسية والأكثر انتشارًا، محل الفتحة “لايتنينغ” (Lightning) الموجودة في الطرز الحالية.

ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن أبل إلى جانب اختبار فتحة الشاحن من نوع “يو.بي.إس-سي” خلال الشهور الأخيرة، تعمل حاليًا على تطوير مُوائِم سيتيح لهواتف آيفون الجديدة العمل مع الملحقات المصممة للعمل مع فتحة “لايتنينغ” الحالية.

وفي حال مضت أبل في خطتها لتغيير فتحة الشاحن، فإنها لن تطرح الأجهزة المزودة بهذه الفتحات قبل عام 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم أبل الإبقاء على فتحة “لايتنينغ” في الطرز الجديدة من الهواتف التي ستنتجها خلال العام الحالي.

ومع استخدام أبل لفتحة الشاحن “يو.بي.إس-سي” فإنه سيكون في مقدور مستخدمي هواتفها (آيفون) استخدام ملحقات مستخدمة مع باقي منتجاتها المزودة بفتحة “يو.بي.إس-سي”، حيث إن أغلب أجهزة الكمبيوتر اللوحي (آيباد) والكمبيوتر الشخصي (ماك) تعتمد على فتحة “يو.بي.إس-سي” وليس فتحة “لايتنينغ”.

لذلك، فإن عملاء أبل حاليًا لا يستطيعون استخدام شاحن واحد لشحن هواتف آيفون وكمبيوتر آيباد وأجهزة ماك.

New story: Apple is indeed planning a switch to USB-C from Lightning for the iPhone, testing future models with the connector as well as an adapter for old accessories. Move would better unify Apple device charging and meet incoming European mandate. https://t.co/hEYORwnqJO

— Mark Gurman (@markgurman) May 13, 2022