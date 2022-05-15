أبل تعتزم تغيير فتحة الشاحن في هواتفها الجديدة

قالت تقارير إخبارية إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل” تختبر تغيير فتحة الشاحن في هواتفها الجديدة لتحل فتحة “يو.إس.بي-سي” (USB-C) القياسية والأكثر انتشارًا، محل الفتحة “لايتنينغ” (Lightning) الموجودة في الطرز الحالية.

ونقلت وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن أبل إلى جانب اختبار فتحة الشاحن من نوع “يو.بي.إس-سي” خلال الشهور الأخيرة، تعمل حاليًا على تطوير مُوائِم سيتيح لهواتف آيفون الجديدة العمل مع الملحقات المصممة للعمل مع فتحة “لايتنينغ” الحالية.

وفي حال مضت أبل في خطتها لتغيير فتحة الشاحن، فإنها لن تطرح الأجهزة المزودة بهذه الفتحات قبل عام 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم أبل الإبقاء على فتحة “لايتنينغ” في الطرز الجديدة من الهواتف التي ستنتجها خلال العام الحالي.

ومع استخدام أبل لفتحة الشاحن “يو.بي.إس-سي” فإنه سيكون في مقدور مستخدمي هواتفها (آيفون) استخدام ملحقات مستخدمة مع باقي منتجاتها المزودة بفتحة “يو.بي.إس-سي”، حيث إن أغلب أجهزة الكمبيوتر اللوحي (آيباد) والكمبيوتر الشخصي (ماك) تعتمد على فتحة “يو.بي.إس-سي” وليس فتحة “لايتنينغ”.

لذلك، فإن عملاء أبل حاليًا لا يستطيعون استخدام شاحن واحد لشحن هواتف آيفون وكمبيوتر آيباد وأجهزة ماك.

New story: Apple is indeed planning a switch to USB-C from Lightning for the iPhone, testing future models with the connector as well as an adapter for old accessories. Move would better unify Apple device charging and meet incoming European mandate. https://t.co/hEYORwnqJO — Mark Gurman (@markgurman) May 13, 2022

وتُعد شواحن “يو.بي.إس-سي” أكبر قليلًا من موصّل “لايتنينغ”، ولكنها يمكن أن توفر سرعات شحن ونقل بيانات أسرع. وستكون الموصّلات الجديدة أيضًا متوافقة مع العديد من أجهزة الشحن الحالية للأجهزة غير التابعة لشركة أبل، مثل أندرويد والأجهزة اللوحية.

لكن غالبية ملحقات أبل لا تزال تستخدم “لايتنينغ”. ويمكن لمحوّل “يو.بي.إس-سي” قيد التطوير أن يخفف من هذه المشكلة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت أبل ستدرج ذلك ضمن حزمتها أو تجعل العملاء يدفعون مقابل ذلك.

هناك أيضًا مجموعة كبيرة من ملحقات الجهات الخارجية، مثل أجهزة الشحن ومحولات السيارة والميكروفونات الخارجية، التي تستخدم الموصّل الحالي، وقد يجبر التبديل مزودي الطرف الثالث على إعادة تصميم منتجاتهم.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإجراء التغيير هو قرار الاتحاد الأوربي بإجبار شركات تصنيع الهواتف والأجهزة الأخرى على اعتماد “يو.بي.إس-سي”. وفي أبريل/نيسان الماضي، تمت الموافقة على تشريع لمثل هذا المطلب بأغلبية الأصوات. وقالت شركة أبل إن القانون الأوربي سيضر بقدرتها على الابتكار.

ويمكن أن تطلق أبل نسخة من آيفون لأوربا تكون متوافقة مع الاحتفاظ بموصل “لايتنينغ” في مكان آخر. ولكن من المحتمل أن يؤدي وجود إصدارات متعددة من جهاز آيفون مع موصّلات مختلفة إلى مزيد من الارتباك، بجانب حدوث مشكلات في سلسلة التوريد.

وليس من الواضح ما إذا كانت أبل قد تتخلى في النهاية عن مفتاح “يو.بي.إس-سي” إذا فشل القانون الأوربي في التطبيق، لكن العديد من المستهلكين يطالبون بالتغيير بغض النظر عن ذلك، من أجل بساطة الاستخدام.