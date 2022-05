مغامرة خطيرة تنهي حياة سائح أمام أعين أسرته (فيديو)

لقي سائح هولندي مصرعه بطريقة مأساوية خلال عطلة برفقة عائلته في إسبانيا بعد فشله في القفز لممارسة الغطس في إحدى المناطق المليئة بالصخور الحادة.

ورصدت لقطات مصورة التقطتها الزوجة من قارب قريب لحظة سقوط الرجل من فوق الصخور (قفز من أعلى الجرف) في جزيرة مايوركا بجزر مالغراتس حيث كان يستعد للغطس من ارتفاع 100 قدم.

ولم يتمكن السائح الهولندي (31 عامًا) من تحديد مكان القفز بطريقة صحيحة ما أدى إلى سقوطه على إحدى الصخور الحادة قبل أن يصطدم بالمياه بينما كانت أسرته على متن قارب بحري.

ويظهر صوت زوجة الرجل خلال المقطع المصور وهي تصرخ “يا إلهي” بعد أن سقط زوجها في المياة بطريقة خاطئة وتعرض لإصابة خطيرة جعلته يفارق الحياة.

ووصل الحرس المدني وشرطة كالفيا والسلامة البحرية والحماية المدنية إلى مكان الحادث بعد أن أبلغت الزوجة السلطات عن تعرض زوجها لحادث بالقرب من الصخور الحادة، وفقا لما نقلته صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية.

