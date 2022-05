عربة ذهبية غامضة تظهر على ساحل الهند في أعقاب إعصار (فيديو)

فوجئ سكان ميناء سونابالي البحري في منطقة سريكاكولام بولاية أندرا براديش في الهند، بانجراف عربة غريبة ذات لون ذهبي إلى الشاطئ، بتأثير إعصار (أساني) في المنطقة.

وسحب السكان العربة من الماء ونقلونها إلى الشاطئ، وقال مساعد مفتش في الشرطة إنه تم إبلاغ إدارة المخابرات بالحادث، وقالت المخابرات إن العربة “ربما جاءت من دولة أخرى”.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالات ووسائل إعلام محلية، حشودًا تجرّ العربة الضخمة التي تحمل جسمًا يشبه أسطح المعابد الآسيوية المذهّبة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد أعلنت أن العاصفة الشديدة (أساني) ضعفت وتحولت إلى “عاصفة إعصارية”.

وواصل إعصار أساني تعطيل عمليات الطيران في فيساكاباتنام بولاية أندرا وتاميل نادو تشيناي حيث تم إلغاء جميع رحلات إنديغو صباح الأربعاء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الإعصار من المحتمل أن يتحرك شرقًا باتجاه شمال غرب خليج البنغال، ومن المرجح أن يضعف تدريجيًّا ويتحول إلى منخفض.

