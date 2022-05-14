غيّر اسمه إلى عبد الجليل.. نجم منتخب الكاميرون السابق باتريك مبوما يُشهر إسلامه (فيديو)

أعلن نجم منتخب الكاميرون السابق باتريك مبوما إسلامه في أحد مساجد مدينة دوالا، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وغيّر نجم كرة القدم اسمه إلى عبد الجليل، واحتفت حشود في مسجد بوناموسادي بدخوله الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو وثّق اللحظة اللاعب الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، وهو يردد الشهادتين.

Former Cameroonian footballer Patrick Mboma reverted to Islam today. He took Shahadah today at the Bonamoussadi mosque in Douala. The one affectionately called "Magic" is now called Abdul Jalil Mboma. pic.twitter.com/5nOlBiM1uy — Hamza Hassan (@HH_motivation) May 13, 2022

وهنأ مبوما المسلمين في الكاميرون بمناسبة حلول شهر رمضان الماضي، إذ نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تصميما كُتب عليه “رمضان كريم”.

وبدأ مومبا مسيرته الكروية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 1990 ولعب فيه حتى عام 1992.

وفي عام 1992 انتقل إلى نادي شاتيرو الفرنسي ولعب فيه حتى عام 1994، وفي موسم 1994/ 1995 انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.