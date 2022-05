دون خبرة في مجال الطيران.. راكب ينجح في الهبوط بطائرة بعد تعرض قائدها لأزمة صحية (فيديو)

تمكّن راكب لا خبرة لديه في مجال الطيران من الهبوط بطائرة خاصة في مطار فلوريدا الأمريكي بمساعدة مراقب الحركة الجوية، بعد أن أصيب الطيار بأزمة صحية طارئة في مغامرة شبهت “بالأفلام السينمائية”.

وأبلغ الراكب دارين هاريسون مراقبي الحركة الجوية أن وضع الطيار الرئيسي “أصبح خطيرًا جدًّا ولا يمكنه استكمال قيادة الطائرة”.

ويمكن سماع صوت الراكب خلال تسجيل صوتي للرحلة نُشر على مواقع أمريكية وهو يقول “طائرتي أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بها”.

وعجز الطيار فجأة عن السيطرة على أدوات التحكم، مما أدى إلى انحراف حاد في مسار الطائرة، وعند ذلك تدّخل الراكب وأنقذ الموقف.

وطلب مراقب الحركة الجوية روبرت مورغان من الرجل الالتزام بالتعليمات حتى يتمكن من الهبوط قائلًا “حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط اتباع الساحل إما باتجاه الشمال أو الجنوب، نحن نحاول تحديد موقعك”.

ونجح مراقب الحركة الجوية في توجيه الرجل حتى استطاع الهبوط في مطار بالم بيتش الدولي بعد ظهر الثلاثاء الماضي.

وكان قائد الطائرة (سيسنا 208) متجهًا إلى فلوريدا من جزر البهاما عندما أخبر الراكبين بأنه ليس على ما يرام، وفقًا لما أعلنته إدارة الطيران الفدرالية (FAA).

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية في بيان أن الطائرة كان على متنها راكبان -لم تذكر هويتَيهما- إضافة إلى الطيار.

