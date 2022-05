متطوعون أمريكيون يوقفون سيارة بأجسادهم بعد أن فقدت سائقتها الوعي (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لشرطة مدينة بوينتون بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، مقطعًا مصوّرًا لمجموعة من الشباب خلال محاولتهم إيقاف سيارة متحركة تخطت الإشارة المرورية.

وفي المقطع، تتحرك السيارة ببطء متخطية الإشارة المرورية بعدما تعرضت قائدة المركبة إلى حالة إغماء، ثم تظهر امرأة من جانب الطريق تجري بسرعة نحو السيارة ملوّحة بيدها للسيارات الأخرى في الاتجاهات جميعها ألا تتحرك.

وبادر خمسة أفراد آخرين من الموجودين في الإشارة المرورية لمساعدة المتطوعة الأولى، وحطّم أحدهم زجاج النافذة الخلفية وتمكنوا من إيقاف السيارة وإجراء الإسعافات الأولية لقائدة المركبة.

وشكرت شرطة مدينة بوينتون بيتش هؤلاء المتطوعين، وطالبتهم -أو من يتعرف إليهم- بالتواصل معها من أجل تكريمهم.

وذكرت الشرطة في بيانها أن المرأة الشجاعة التي ظهرت في بداية المقطع رأت زميلتها في العمل وهي تفقد الوعي واضعة رأسها على عجلة القيادة، فبادرت بالمساعدة والتنبيه.

More video of this act of heroism! We have been in touch with several of the Good Samaritans and will be honoring them/reuniting them with the woman they rescued tomorrow afternoon. Thank you. @WPBF25News @WPTV @CBS12 @wsvn @WPLGLocal10 @nbc6 pic.twitter.com/hQgFvl5RiN

— bbpd (@BBPD) May 12, 2022