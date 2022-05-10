معلمة في تونس تحمل تلاميذها على ظهرها لإبعادهم عن مياه الأمطار (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطعًا مصورًا لمعلمة تحمل تلاميذها على ظهرها أمام مدرسة ابتدائية بالعاصمة.

ويُظهر المقطع المعلمة وهي تشق بتلاميذها الطريق، لإبعادهم عن مياه الأمطار التي حاصرتهم.

ولاقت الواقعة استحسانًا وإشادة من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشكروها وعبّروا عن فخرهم وامتنانهم لها، بينما رأى بعضهم أن التلاميذ كبار بما فيه الكفاية ليتدبروا أمورهم، وكان عليهم ألا يضعوا المعلمة في هذا الموقف.

مقطع فيديو حصد إعجاب التونسيين .. معلمة تونسية تحمل الطلاب فوق ظهرها لتمكنهم من عبور الطريق ودخول المدرسة#تونس pic.twitter.com/xmJU7PNGz9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2022