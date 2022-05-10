شاهد: عشرات القتلى والجرحى خلال تدافع في جامعة ببوليفيا

أظهرت لقطات تلفزيونية لحظة وقوع تدافع طلابي في جامعة بجنوب شرق بوليفيا إثر انفجار عبوة غاز مسيل للدموع على حشد من الطلاب كانوا يشاركون في انتخابات طلابية.

وقالت سلطات البلاد إن التدافع أسفر عن مقتل 4 طلاب وإصابة 70 آخرين في جامعة بوتوسي التي كانت تشهد انتخابات مجلس الطلاب.

ونقلت تقارير إخبارية عن رئيس الجامعة بيدرو لوبيز قوله إن ما بين 400 و500 طالب كانوا متجمعين في صالة للألعاب الرياضية بالجامعة للمشاركة في الانتخابات الطلابية.

وذكرت الشرطة أن عبوة غاز مسيل للدموع أُلقيت عندما كانت النقاشات محتدمة بين مجموعتين من الطلاب، مما تسبّب في حالة من الذعر.

وقالت المدعية العامة لمنطقة الأنديز روكسانا شوكي لصحفيين: “تأكّد لنا مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 بجروح بينهم خمسة في العناية المركّزة”.

وأضافت أنّ الضحايا ماتوا اختناقًا وأن الجرحى أصيبوا برضوض أو كسور.

من جانبه، قال وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو إنه جرى فتح تحقيق والتعرّف على أحد الطلاب المتورطين في إلقاء العبوة.

وسبق أن شهدت جامعة بوليفيا أحداث مأساوية خلال تجمعات طلابية، إذ فقد 12 طالبا في جامعة إل آلتو العامة أرواحهم بانهيار مدرج أثناء تجمّع طالبي في مارس/ آذار 2021.