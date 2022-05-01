كاميرا مراقبة ترصد هجوما شرسا من كلب ضال على طفلة صغيرة (فيديو)

تعرضت طفلة تركية في الخامسة من عمرها لهجوم شرس من قبل أحد الكلاب الضالة أثناء لعبها في مدخل البناء الذي تقطنه في ولاية شرناق التركية.

ورصدت كاميرا مراقبة لحظة هجوم كلب على طفلة بطريقة مرعبة، وإنقاذ شقيقتها لها في اللحظة الأخيرة.

وتظهر اللقطات التي رصدتها الكاميرا لحظة هجوم كلب على طفلة، ومحاولته سحبها للخارج عبر عض ساقها، وفي اللحظة الأخيرة تتدخل شقيقتها لإنقاذها بعد سماع صراخها.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الطفلة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحصين ضد داء الكلب بعد تعرضها للإصابة بأماكن عدة في جسدها.