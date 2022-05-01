حكايات البسطاء.. أم خالد عجوز سورية ترعى ولدها المعاق وأحفادها الـ6 (فيديو)

روت العجوز السورية أم خالد معاناتها للجزيرة مباشر، إذ ترعى ولدها المعاق وأحفادها الـ6 بعد سفر والديهم للعلاج في تركيا عقب إصابتهما بقذائف النظام السوري.

تقول أم خالد “نحن من ريف حلب، جاءت طائرة وقصفت فأصيب ابني وابنتي، وذهبوا للعلاج في تركيا وتركوا عندي هؤلاء الأطفال 6 منهم طفل صغير عمره أقل من عام”.

وتضيف “أناشد أهل الخير مساعدتي، كما تري عندي (كوم لحم) لا أستطيع القيام بأعباء رعايتهم من غسيل على يدي وطبخ على النار، والخيمة الذي نعيش فيها كما ترى يتسرب إليها مياه الأمطار، إذا مرض أحد الأطفال لا أستطيع الذهاب به إلى الطبيب ليس لدي شيء”.

وعن وضعها ومعاناتها، تقول أم خالد “هذه حالتي وعمري 70 عامًا وأُجريت لي 4 عمليات جراحية إحداها بالرأس وعندما أقوم أتكأ على الحوائط، يطلب الأولاد مني كثيرًا طعام العشاء ولا أستطيع توفيره، وأقول لهم ماذا أسوّي لكم؟ وينامون بدون عشاء”.

وناشدت أم خالد أهل الخير قائلة “أطلب من أهل الخير أن يأتوا إليهم بالطعام ومساعدتهم، حالي يصعب على الكافر، ليس لي غير رب العالمين، وليس لدي مُعين، وفوق هذا لدي ابني درويش معاق، أمنيتي من أهل الخير أن يذهب هؤلاء الأطفال إلى أبيهم ويصلوا إليه بخير وسلام”.

وتحدثت طفلة للجزيرة مباشر قائلة “اسمي لتونة، نحن 6 أطفال، يا عمّو أنا ما شفت أهلي من زمان، أصيبوا وذهبوا إلى تركيا للعلاج، ولم يعودوا، نريد أمنا وأبونا يا عمّو، الله يوفقكم ودّينا لأمنا وأبونا، نريد أمنا وأبونا يا عمّو، صرنا من زمان لم نر أمنا وأبونا”.