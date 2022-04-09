نازحة سورية تعول 3 معاقات ومسنة في ظروف إنسانية وصحية صعبة (فيديو)

اشتكت نازحة سورية تعول 3 معاقات وسيدة مسنّة من قسوة الأوضاع المعيشية وصعوبتها في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة.

انتقلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى حيث تعيش النازحة “أم محمد” لتكشف عن معاناتها في ظل عدم توافر أدنى سبل العيش.

تلتحف النازحة أم محمد بخيمة مهترئة لترعى من معها، إحداهن طفلة (13 عامًا) مصابة بمتلازمة داون أو ما تعرف بـ “المنغولية”.

وقالت النازحة وهي تشير إلى العجوز التي معها “لا نعرف كيف نوفر لها الطعام؟ لكننا لا نشتكي إلا لله”.

طافت السيدة مع الكاميرا وهي تكشف عن وجوه الباقين معها، وتشتكي من صعوبة توفير سبل الحياة لهن في ظل إعاقتهن وعدم وجود سند.

ووجّهت النازحة استغاثة عبر برنامج “حكايات البسطاء” على الجزيرة مباشر من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها داخل خيمة مهترئة لا تصلح للحياة الإنسانية.