تسببت في إصابات بالسالمونيلا ببريطانيا.. 9 دول عربية تتحرك ضد شوكولاتة كيندر

تحركت 9 دول عربية، أحدثها الإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن، ضد شوكولاتة شهيرة للأطفال، بعد تقارير تربط بينها وبين أزمة صحية في بريطانيا أدت إلى إصابة 63 شخصا بتسمم غذائي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاثنين الماضي، بتسجيل إصابات بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا، واحتمال أن يكون ذلك بسبب شوكولاتة (كيندر)، مشيرة إلى سحب كميات منها من السوق البريطاني “لأنها قد تكون ملوثة”.

وأعلنت وزارة البيئة بالإمارات، أمس الجمعة، في بيان أنها وجهت السلطات المحلية بالتأكد من خلو الأسواق من هذه الشوكولاتة، وشددت على المستورد بسحبها وإعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها إن تطلب الأمر ذلك.

وفي سلطنة عمان، أكد مركز سلامة وجودة الغذاء في بيان أمس الجمعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج، داعيا “المستهلكين إلى ضرورة تجنبه والتخلص منه والإبلاغ عنه”.

وفي الكويت، قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، في بيان، إن “اللجنة العليا لسلامة الأغذية عقدت الجمعة اجتماعا طارئا وأفادت بأن المنتج محل الإخطار لم يرصد في الدولة”.

وأوضح البيان أن “ما تم فحصه من منتجات تلك العلامة التجارية تبين خلوّه من التلوّث”.

وفي الأردن، قال نزار محمود مهيدات، مدير “مؤسسة الغذاء والدواء” في بيان إن المؤسسة “تحرت عن المنتج في السوق للتأكد من خلوّ السوق منه”، وأشار إلى “سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازيا وتبين خلوه من السالمونيلا”، وفق صحيفة “الدستور” المحلية.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء الماضي، إنها “تأكدت من عدم وجود هذه الشوكولاتة بالأسواق المحلية”، وحذرت نظيرتها القطرية و”مكتب السلامة الصحية للمنتجات” بالمغرب، من شرائها أو تناولها، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفق بيانات منفصلة.

وقال جهاز حماية المستهلك المصري الأربعاء الماضي “قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشوكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوّها من السالمونيلا”.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في بيان أول أمس الخميس إنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوّ الأسواق المحلية من المنتج، موصية المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه.

وتسبب بكتيريا السالمونيلا في أغلب الحالات في الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.