أكاديمية الأوسكار تقرر معاقبة ويل سميث.. ماذا جاء في القرار؟

قرر مجلس إدارة أكاديمية فنون السينما وعلومها (أوسكار)، اليوم الجمعة، معاقبة الفنان الأمريكي ويل سميث جراء الصفعة التي وجّهها لزميله كريس روك خلال توزيع جوائز الأكاديمية، الشهر الماضي.

وجاء قرار الأكاديمية بمنع سميث من المشاركة في أي حفلة أو حدث ستنظمها لمدة 10 سنوات.

وخلال اجتماع عقد الجمعة، قال ديفيد روبن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية إنه تقرر “عدم السماح لسميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، حضوريًا أو عن بُعد”.

ووافقت الأكاديمية على طلب استقالة قدّمه ويل سميث، الأسبوع الماضي، لكنها لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثّل التي تلقاها، الشهر الماضي، عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد)، ولم تعلن الأكاديمية منع ترشيح سميث للفوز بجوائز أوسكار في السنوات المقبلة.

Despite the 10-year ban from the #Oscars ceremony, Will Smith will retain the Oscar that he won for #KingRichard and remains eligible for future Oscar nominations and wins https://t.co/VzFndpVSgp — The Hollywood Reporter (@THR) April 8, 2022

Netflix, Apple+ drop plans for Will Smith biopic after slap: report https://t.co/LjRWIPp2mo pic.twitter.com/IJHSiecCWb — New York Post (@nypost) April 4, 2022

وأشار رئيس الأكاديمية ديفيد روبن ومديرها التنفيذي دون هادسون في رسالة إلى أن منع سميث يمتد 10 سنوات بدءًا من 8 أبريل/نيسان الجاري، ويشمل المنع أنشطة الأكاديمية كلها، وليس مجرد حفلة الأوسكار فقط.

واجتمع حكّام الأكاديمية، صباح الجمعة، لمناقشة الإجراءات ضد سميث، وكان عضوا مجلس الإدارة ستيفن سبيلبرغ وووبي غولدبرغ من بين المدعوين لإصدار القرار بشأن مصير الممثّل.

وكان مقررًا في الأساس أن يجتمع كبار المسؤولين في الهيئة التنفيذية الأبرز في هوليوود لمناقشة تعليق عضوية سميث أو طرده من الأكاديمية، لكنه استقال بشكل استباقي من المجموعة.

ولا يُشترط أن يكون الممثّلون أعضاء في الأكاديمية لتلقي الترشيحات، رغم أن اختيار المرشحين والفائزين عبر تصويت أعضاء الأكاديمية.

وأثار سميث ذهول الحاضرين خلال البث المباشر لحفلة الأوسكار في 27 مارس/آذار الماضي، بعد توجيهه صفعة لكريس روك، مبررًا ذلك باستيائه من دعابة أطلقها الأخير عن زوجته -جايدا سميث- ما عكّر أجواء الحفلة وأثّر سلبًا في سائر الفائزين.