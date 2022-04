أكاديمية الأوسكار تقرر معاقبة ويل سميث.. ماذا جاء في القرار؟

قرر مجلس إدارة أكاديمية فنون السينما وعلومها (أوسكار)، اليوم الجمعة، معاقبة الفنان الأمريكي ويل سميث جراء الصفعة التي وجّهها لزميله كريس روك خلال توزيع جوائز الأكاديمية، الشهر الماضي.

وجاء قرار الأكاديمية بمنع سميث من المشاركة في أي حفلة أو حدث ستنظمها لمدة 10 سنوات.

وخلال اجتماع عقد الجمعة، قال ديفيد روبن رئيس مجلس إدارة الأكاديمية إنه تقرر “عدم السماح لسميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، حضوريًا أو عن بُعد”.

ووافقت الأكاديمية على طلب استقالة قدّمه ويل سميث، الأسبوع الماضي، لكنها لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثّل التي تلقاها، الشهر الماضي، عن دوره في فيلم (كينغ ريتشارد)، ولم تعلن الأكاديمية منع ترشيح سميث للفوز بجوائز أوسكار في السنوات المقبلة.

Despite the 10-year ban from the #Oscars ceremony, Will Smith will retain the Oscar that he won for #KingRichard and remains eligible for future Oscar nominations and wins https://t.co/VzFndpVSgp

— The Hollywood Reporter (@THR) April 8, 2022