لحظة انشطار طائرة شحن عملاقة إلى نصفين في مشهد صادم (فيديو)

انشطرت طائرة شحن عملاقة من طراز بوينغ 757-200 تديرها شركة (دي إتش إل) في مطار خوان سانتا ماريا الدولي بكوستاريكا، إثر هبوط اضطراري أسفر عن حادث مأساوي.

فقد انزلقت الطائرة عند هبوطها ولم يتمكن الطيار من السيطرة عليها، فانشطرت نصفين في مشهد صادم.

ورصدت لقطات مصورة لحظة انقسام طائرة شحن صفراء عملاقة تحمل شعار (دي إتش إل) بعد أن هبطت في حقل عشبي بجوار المدرج، مما أدى إلى انفصال ذيلها وكسر جناحها.

A DHL plane slid out of control and crashed on the runway of Juan Santa Maria Airport in Costa Rica on Thursday. pic.twitter.com/2DTl8pUaST — CBS News (@CBSNews) April 8, 2022

من جانبها، أكدت شركة (دي إتش إل) على أن طاقم الطائرة “بخير ولم يصب بأذى” مشيرة إلى أن أحد أعضائه لديه مراجعة طبية ضمن إجراء احترازي.

وكانت الطائرة متجهة إلى دولة غواتيمالا قبل أن يكتشف قائدها وقوع عطل فني في النظام الهيدروليكي، وهو اضطره إلى العودة للمطار وطلب هبوط اضطراري بعد وقت قصير من الإقلاع.

وصرحت شركة تشغيل المطار في كوستاريكا في بيان بأن المطار الواقع في ضواحي العاصمة سان خوسيه أُعيد افتتاحه بعد حوالي خمس ساعات من الحادث وقبل عدة ساعات من المتوقع.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق أثر على نحو 8 آلاف و500 مسافر و57 رحلة تجارية وشحن.