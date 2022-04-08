كم مرة شاهد النبي جبريل في هيئته الحقيقية؟ وكيف بدا؟ (فيديو)

قال الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ القراءات وعلوم القرآن بجامعة قطر إن النبي محمد ﷺ رأى جبريل عليه السلام في هيئته الحقيقية التي خلقه الله عليها مرتين، أحدهما عندما نزل من غار حراء والأخرى عند سدرة المنتهى.

وأوضح المجيدي -في لقاء مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر- أن أول لقاء مشهود بين النبي محمد ﷺ وجبريل عليه السلام كان في غار حراء وكان في هيئة إنسان عندما قال له إقرأ فقال له النبي ما أنا بقارئ، وعندما خرج النبي من الغار ونزل إلى الوادي رأى جبريل بين المشرق والمغرب تسد أجنحته ما بينهما، بحسب حديث الرسول ﷺ في صحيح مسلم.

وبيّن أن النبي رأى جبريل مرة أخرى في هيئته الحقيقية عند سدرة المنتهى، كما قال الله تعالى في سورة النجم “ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى”.

وذكر النبي في الحديث أنه عندما رأى جبريل كان عليه 600 جناح تتناثر من أجنحته تهاويل الدر والياقوت، أي أن أجنحته لا يمكن وصفها والله تعالى يقول “الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ثم يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير”.

والظاهر أن أجنحة جبريل عليه السلام ممتدة في هذا الخلق العظيم -وفق المجيدي- وقد ورد أنه عندما رفع قرى سدوم وكانت 5 قرى التي كان يسكنها قوم لوط رفعها بطرف من أطراف أجنحته فقط حتى ارتفعت إلى السماء ثم هوى بها إلى الأرض.

وقد حدثنا النبي ﷺ -كما في سنن أبي داوود- أن الله خلق ملكًا من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام، وعبارة “يزيد في الخلق ما يشاء” تجعلنا نتصور بشكل غير محدود كيف أن الله قادر على خلق كل شيء.