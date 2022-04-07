أيام الله.. زغلول النجار يروي قصة إسلام عالم رياضيات كندي بعد تطاوله على القرآن (فيديو)

قال الداعية الإسلامي زغلول النجار -رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر- إن العديد من العلماء الغربيين تحولوا للإسلام جراء وصولهم إلى حقيقة وجدوها في أحاديث نبوية وآيات قرآنية.

وتطرق النجار خلال مقابلة مع برنامج “أيام الله” على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، إلى قصة عالم الرياضيات البروفيسور غاري ميلر، حيث بدأ حياته قسيسا، وكان كثير التهجم على الإسلام ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أهداه مسلم هدية غيّرت حياته.

وقال إن شابًا مسلمًا زار ميلر في يوم من الأيام وأهداه ترجمة معاني القرآن الكريم، وقال له أنت تهاجم القرآن الكريم رغم أنك لم تطلع عليه من قبل، اقرأه ثم هاجمه إذا أردت بعد ذلك.

وأضاف “قال لي غاري ميلر إنه عكف على قراءة المصحف عكوف العدو للعدو حتى وصل إلى سورة الناس، وأنه أسلم بسبب آية واحدة والتي تقول (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)، وهي الآية (30) من سورة الأنبياء.

بعد ذلك، كتب ميلر كتابا بعنوان “القرآن المذهل” كان بوابة للعديد من غير المسلمين للدخول إلى الإسلام، واستقال من جامعته وتفرّغ للدعوة إلى الدين الإسلامي.