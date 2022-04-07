زغلول النجار: اللغة وحدها غير كافية لتفسير القرآن الكريم (فيديو)

أكد الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، على ضرورة توظيف الحقائق العلمية الثابتة في تفسير الإشارات الكونية الواردة في القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وأفاد خلال مقابلة مع برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن هذه الآيات والأحاديث لا يمكن أن تُفهم في إطار اللغة وحدها، مستطردًا أن اللغة أساسية كون القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين.

وتابع “إلا أن قضايا السماوات والأرض والمطر والرعد والشمس والقمر والنجوم والكواكب، هي قضايا علمية لا تكفي اللغة لشرح دلالات آياتها”.

د. زغلول النجار: نظرية علمية أثبتها القرآن قبل 14 قرنًا.. وحصل مكتشفوها على جائزة نوبل.. تعرف عليها@mogahed pic.twitter.com/g5jKNVuxRa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 6, 2022

وأعطى الدكتور النجار مثالًا بالآية الكريمة “الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض”، والخلق هنا يعني الإيجاد من العدم، وفسّر أن جمع السماوات وذكر الأرض مفردة جاء لأن الإنسان لا يمكنه إدراك باطن الأرض دون استخدام أجهزة متطوّرة للغاية.

وقال إن البحث الجيوفيزيائي كشف أن الأرض مكوّنة أيضًا من 7 كرات، وأن علماء الفلك المعاصرين لا يعترفون إلا بسماء واحدة بحسب ما يرونه.