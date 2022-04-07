“أسوأ مكان للتصوير”.. مدوّن أمريكي يوثق معاناته مع الأمن المصري خلال جولة لتصوير الأكلات الشعبية (فيديو)

وثق مدون الفيديو الأمريكي الشهير ويل سونبوشنر رحلته إلى مصر في مقطع مصور تحدث خلاله عن سوء معاملة الأمن المصري له، والمواقف التي تعرض لها أثناء زيارته لتجربة الأكلات المصرية المحلية ضمن سلسلة تشمل العديد من الدول الأفريقية.

ونشر سونبوشنر المقطع المصور تحت عنوان “جولة بين الأطعمة المصرية! أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا!”، وحقق المقطع المصور أكثر من مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.

وقال في بداية المقطع المصور “بمجرد الوصول إلى الفندق، تم فتح حقائبي وتفتيشها أكثر من مرة ثم جاء رجال الأمن وطرحوا جميع أنواع الأسئلة.. تعامل الأمن كأنهم يشتبهون فينا كأننا مجرمون”.

وأضاف عبر مقطع مصور آخر “الشعار في مصر يجب أن يكون اترك الكاميرا في المنزل وادفع الكثير من المال”.

ولفت خلال حديثه إلى أن التحقيق معه استمر قرابة أربع ساعات سُئل خلالها عن سبب زيارته لمصر وما الذي يريد فعله وتصويره بالضبط.

وتابع “انتهى الأمر بمصادرة جميع أدوات التصوير من كاميرات وأدوات إضاءة وغيرها”، مضيفًا “لا أعلم حقًّا ما سبب ريبة وخوف هؤلاء”.

وخلال رحلته داخل مصر، بحث ويل سونبوشنر عن سبب التحقيق معه بهذا الشكل، وتعّرف على ثورة 25 يناير و”قلق السلطات المصرية من قدرة الشعب على التغيير” على حد وصفه.

وقال المدون الأمريكي الشهير “قررت استخدام الهاتف الجوّال لتصوير رحلتي لكن أيضًا انتهى الأمر بالذهاب إلى قسم الشرطة” معبرًا بقلق “لا أعلم ماذا يحدث معي الآن”.

وأشار خلال المقطع المصور إلى إجبار السلطات المصرية له على حذف بعض المقاطع التي قام بتصويرها رغم استخراج تصريح بالتصوير، وملاحقة الأمن له خلال جولته.

وأردف “خلال هذه السلسلة ستتعرفون على مصر الحقيقية، وماذا يعني حقًّا أن تكون صانع أفلام في مصر”، واصفًا مصر بأنه “أسوأ مكان في العالم للتصوير فيه”.

لكنه في المقابل، عبّر خلال المقطع المصور عن إعجابه الشديد بالأطعمة المحلية ورصد المواقف المضحكة التي تعرض لها عند زيارة سوق الجِمال في مصر.

وأشاد سونبوشنر بجمال الصحراء في مصر وما تتمتع به من هدوء وسلام، مشيرًا إلى أنها “بعيدة تمامًا عن الأمن المصري”.

واختتم المقطع المصور “الناس هنا طيّبون جدًّا ويتمتعون بالود الشديد لكن يجب أن أكون صادقًا وأمينًا في رصد تجربتي وما يعانيه خبراء الصور والمصورون هنا حيث تتم معاملتهم كمجرمين”.

من جانبهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما تعرض له المدون الأمريكي وعبّروا عن استيائهم من تعامل الأمن معه بهذا الشكل.

وغرد حساب لشخص يدعى أحمد عبد العزيز على تويتر “أحد أسباب تعثّر مصر الاقتصادي رغم الإصلاحات وإلغاء الدعم هو أن الدولة دي دكتاتورية فأحيانًا بتخنق نفسها بالحبل”.