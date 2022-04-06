هل يصوم الجن؟ وهل نال بعضهم شرف الصحبة؟ (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد إن الجن يُحاسَبون كما يُحاسَب الإنس، وإنهم كُلِّفوا بما كُلِّف به الإنس من أركان الإسلام.

وأضاف خلال حديثه للجزيرة مباشر عبر برنامج (أيام الله)، ردًّا على سؤال: هل الصيام مفروض على الجن المسلم كما هو مفروض على الإنس المسلم؟ “نبينا محمد ﷺ جاء بدينه للعالمين، للثَّقلَيْن الإنس والجن أجمعين، وأنت تسمع نداء الله في سورة الرحمن من أولها إلى آخرها {فَبِأيِّ آلاءِ ربِّكِما تُكذِّبان} الخطاب فيه للجن”.

وتابع “كثيرًا ما ورد الخطاب في القرآن {يا معشرَ الجنِّ والإنسِ} و{يا معشرَ الإنسِ والجنِّ}”.

وعمّا إذا كان معنى هذا أن لنا إخوة من الجن يصومون ويفطرون معنا، قال الشيخ “في القرآن سورة كاملة تُسمّى سورة الجن، جاء فيها {وأنّا لمّا سمعنا الهدى آمنّا بهِ ولن نشركَ بربِّنا أحدًا، وأنّه تعالى جَدُّ ربِّنا ما اتَّخذَ صاحبةً وَلا ولدًا}”.

نالوا شرف الصحبة

وأوضح الشيخ نشأت أحمد “في قول الله عز وجل بسورة الجن {وأنّه لمّا قامَ عبدُ اللهِ يدعوهُ} مدحٌ للرسول بعبوديته في بلاغه للجن وليس بلاغه للإنس، (عبدُ اللهِ) أي النبي ﷺ، (يدعوهُ) أي يدعو عالم الجن، (كادوا يكونونَ عليهِ لِبَدًا) الملايين منهم أسلموا على يديه، ونالوا شرف الصحبة، فهناك صحابة من الجن، ومنهم من بُشِّر بالجنة”.

وردًّا على سؤال: هل شارك الجن في غزوات الرسول ﷺ؟ قال الداعية الإسلامي “عالم الجن مثل عالم الإنس بالضبط، فيهم الصالح وفيهم الطالح، يقول الله عز وجل {وأنّا مِنّا الصالحونَ ومِنّا دونَ ذلكَ كُنّا طرائقَ قِدَدًا} ويقول {وأنّا مِنّا المسلمونَ ومِنّا القاسطون}”.