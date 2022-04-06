“لو كانت لي كِليتان لبِعت واحدة”.. نازح سوري يناشد المحسنين لإجراء عملية لطفله (فيديو)

يعيش عديل عبدالله، وهو سوري مهجّر من ريف حماة ونازح بمخيم السروج في مدينة الدانا منذ سنتين، وضعًا صعبًا.

انتقلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى خيمة الأب لـ4 أطفال، حيث يعاني أحدهم إعاقة سمعية، ويحتاج عملية زراعة حلزون الأذن.

وحذّر الأطباء من أن ابنه بلال لن يتمكّن من النطق في حال لم تجرَ له العملية.

وقال الأب إن المنظمات الطبية والخيرية كلها في الداخل السوري خذلته، وشدد على أنه لا يريد مالًا، إنما أن يتكفل أحد المحسنين بعملية طفله.

وناشد النازح السوري اليوتيوبر (أبو فلة) وكل من في قلبه رحمة وإنسانية ويحب مساعدة الناس، أن يساعده في جمع المبلغ.

ولا يملك الأب عملًا، فيما العملية مكلفة، إذ تحتاج الأذن الواحدة إلى 15 ألف دولار، كما أنها لا تجرى في سوريا، إنما في تركيا والخارج، وفق الأب.

وحُرم الطفل بلال من الدراسة والكلام واللعب، وعبّر الأب عن خوفه الشديد على ابنه، وقال إنه يقلق من أن يخرج للشارع بمفرده، ما يجعله محبوسًا طول اليوم في الخيمة.

ويحمل الأب همّ دخول ابنه للمدرسة، إذ يشارف على سن الخامسة إلا أنه محروم من التعليم.

وقال الأب إنه يعيش بكِلية واحدة، لولا ذلك لباع إحدى كليتيه ليجري العملية لابنه، حتى يتمكّن من ممارسة حياته الطبيعية مثل أقرانه.