حادث بطريقة هوليودية.. مصرع شخص بعد اصطدام سيارته بحاجز وطيرانها في الهواء (فيديو)

لقي شخص مصرعه الإثنين، بعد اصطدام سيارته بحاجز في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بطريقة وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بالهوليودية.

ورجحت مواقع مغربية محلية نقلا عن مصادر أمنية، أن الحادث وقع بعد أن باغت النوم السائق الذي كان يقود سيارة شركته، ما جعله يصطدم بالحاجز ويفقد حياته على الفور.

وطوقت عناصر الأمن المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة، فيما تم نقل جثة السائق إلى المستشفى.