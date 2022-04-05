“مثل عودة الروح إلى الجسد”.. متطوع يصف الحال في بيت الله الحرام بعد انتهاء حظر كورونا (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيديو للمتطوع عابد القرشي -أحد العاملين في مشروع الإفطار الرمضاني بالحرم المكي- وهو يتحدث عن سعادته الغامرة بعودة الحياة إلى الحرمين بعد فترة جائحة كورونا.

وقال الحساب على تويتر “عودة الحياة في بيت الله الحرام ومد سُفر الإفطار، تسابق الأيادي في العمل الخيري، هي مثل عودة الروح للجسد”.

وأضاف “مشاعر صادقة يصفها رجل تطوع لمدة 30 عامًا بالمسجد الحرام بعد العودة للعمل التطوعي من جائحة كورونا”.

ووصف القرشي فرحته بعودة الحياة إلى الحرمين بأنها عظيمة ولا يدرك معناها إلا كل من عاش في الحرمين.

“عودة الحياة في بيت الله الحرام ومد سُفر الإفطار تسابق الأيادي في العمل الخيري هي مثل عودة الروح للجسد”

مشاعر صادقة يصفها رجل تطوع لمدة 30 عام بالمسجد الحرام بعد العودة للعمل التطوعي من جائحة كورونا.#صياما_وقياما#معتمرون_آمنون#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/yxrpbUgHlQ — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 3, 2022

وعادت موائد إفطار الصائمين لتزيّن أجواء الحرمين الشريفين، للمرة الأولى بعد غياب عامين بسبب تدابير مواجهة فيروس كورونا، وسط أجواء مفعمة بالأمن ولحظات روحانية.

وفي أول أيام شهر رمضان، جلس آلاف الصائمين في صفوف متقابلين أمام موائد الإفطار في المسجد الحرام وساحاته وسط أجواء روحانية.

وتمتد موائد الإفطار داخل المسجد الحرام في أماكن مخصصة، لتتحول إلى مزيج ثقافي رائع يجمع الصائمين من مختلف الجنسيات.

وتقام تلك الموائد وفق شروط منها تدابير صحية واستخدام قفازات بلاستيكية عند إعداد الإفطار للصائمين، بجانب استخدام أكواب بلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية “الإيقاف الفوري” لتدابير مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، وأبرزها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وجميع الجوامع والمساجد.