كندا.. مسلمات يتبرعن بمقتنيات منزلية لأسَر اللاجئين الأوكرانيين (صور)

أطلقت مجموعة من النساء المسلمات في مدينة كالجاري الكندية حملة تبرعات لمساعدة الأسر الأوكرانية اللاجئة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

واستطاعت المشاركات في الحملة -من الجمعية الأحمدية للنساء المسلمات- شراء بعض المقتنيات المنزلية الضرورية للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وقالت عادلة منير -إحدى القائمات على المبادَرة- وهي باكستانية الأصل في حديث لموقع (سي بي سي) الإخباري الكندي “في هذا الشهر، وبينما نفكر في كل الأشياء التي نملكها وكل الرفاهية التي نتمتع بها، هناك أشخاص لا يتمتعون بتلك الرفاهية، فكيف يمكننا مساعدتهم ودعمهم”.

وأضافت “نحن نساعد اللاجئين الأوكرانيين على بدء حياة جديدة بتوفير المقتنيات الأساسية لهم، فليس لديهم وقت للتفكير والتحضير لهذا”.

وأكدت عادلة أن سكان مدينتها استجابوا “بشكل رائع” لحملة التبرعات، وحاول الجميع تقديم يد المساعدة للأوكرانيين.

وكانت كندا قد أعلنت إطلاق برنامج للهجرة يتيح منح الأوكرانيين الفارين من الحرب تصاريح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.