طارق السويدان: هذه نصيحتي لمشاهدي المسلسلات العربية في رمضان (فيديو)

كشف الداعية الإسلامي الكويتي طارق السويدان عن إحصائه 56 مسلسلا عربيا جديدا يُعرض يوميا على المُشاهد العربي، مشيرا إلى أن القنوات التلفزيونية تتفنن بصناعة الملهيات خصوصا في شهر رمضان.

وقال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر “لا أدري لماذا تربط القنوات رمضان بالمسلسلات التلفزيونية والترفيه، ولا أعرف ما أصل هذه المسألة. نحن لا نحرّم إلا الحرام، وبالتالي مسلسل تاريخي جميل ليس فيه فحش يراه الإنسان مرة واحدة في اليوم لا بأس فيه، لكن دون مبالغة”.

وأضاف “لا نستطيع نصح هذه القنوات، حيث إن هدفها ليس دينيا، إنما جذب المشاهدين والربح، إنما نصيحتي للناس، هذه المغريات موجودة أمامكم، فكما تمتنع عن المغريات في نهار رمضان، يمكنك ضبط شهواتك ومغرياتك والامتناع عن المسلسلات الفاحشة”.

ودعا السويدان المشاهدين إلى “مقاطعة المسلسلات، حيث إنه بالمقاطعة ستنزل المشاهدات نزولا شديدا، باستثناء البرامج الدينية والهادفة والترفيه الجميل، وعليه ستتغير وسائل الإعلام وتتبع المشاهدين”.

"عملت إحصاء لعدد المسلسلات العربية الجديدة التي تعرض يوميا".. د. طارق السويدان ونصيحة للمشاهدين#أيام_الله @mogahed pic.twitter.com/37cIRKgRXr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2022

وفي رده على سؤال ما حكم قراءة القرآن ومشاهدة المباريات في الوقت نفسه؟ قال السويدان إن الأصل إذا قُرئ القرآن فعلينا الاستماع له والإنصات والتركيز معه”.

وأضاف السويدان “إذا كانت المسألة مهمة لك، فلا بأس أن تقرأ القران وكل فترة تنظر إلى المباراة لتتأكد من النتيجة أو إلى ما تريد مشاهدته، لكن لا تجمع الاثنين، فالقرآن يجب التركيز معه”.