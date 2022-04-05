شاهد: طفل ينجو بأعجوبة من حادث سيارة في جرش بالأردن

أظهرت كاميرا مراقبة نجاة طفل من الموت بأعجوبة، مساء أمس الاثنين، قرب “دوار المنتزه” في مدينة جرش الأردنية.

وأظهر مقطع الفيديو طفلًا على دراجة هوائية تصدمه سيارة من نوع “بيك آب” يقودها سائقها بسرعة فائقة.

مراهقون يسرقون "بك أب غاز" في مدينة جرش الأردنية ويصادف ذلك مرور طفل يسوق دراجة هوائية.. الطفل نجا من الموت بأعجوبة#الجزيرة_مباشر #الأردن pic.twitter.com/YxTAL8cVTl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2022

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مراهقًا غير مرخص له بالقيادة سرق سيارة لنقل أنابيب الغاز، وقادها في شوارع المدينة إلى أن فقد السيطرة عليها.

ونقلت عن مصدر أمني أن المواطنين أبلغوا عن حادث دهس قرب الملعب البلدي في المدينة، ليتبين أن الضحية طفل (13 عامًا) نُقِل إلى المستشفى وأن حالته الصحية جيدة.

ونجا الطفل بأعجوبة بعد أن ارتطمت به السيارة فوق الرصيف.

واختفت السيارة من المشهد بسرعة قياسية، ليقف الطفل سليمًا ويجري بعيدًا عن مكان الحادث من شدة الهلع.

وتجمّع شبان من الحي شاهدوا الحادث محاولين الإمساك بالمراهقين إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بينما عاد الطفل ليتفقد دراجته الهوائية.