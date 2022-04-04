هل قراءة القرآن بدون أحكام التجويد تُنقص من الأجر؟.. الشيخ عبد الرشيد صوفي يجيب (فيديو)

قال الشيخ عبد الرشيد صوفي إنه لا ينبغي لقارئ القرآن أن يهمل أحكام التجويد بحجة إتمام أكبر عدد من الختمات.

وأضاف الشيخ صوفي، خلال برنامج (أيام الله) ردا على سؤال أحد مشاهدي الجزيرة مباشر “وكأن السائل أشار إلى رمضان، فبعض الناس يحبون كثرة الختمات فيه، فيأتي هذا على حساب الأحكام وهذا لا مسوغ له ولا نراه، لأن المسألة تتعلق بمدى فهمنا للأحكام. هل أحكام تلاوة القرآن واجبة على الإنسان حين يقرأ؟ هذا ما قاله أئمتنا”.

هل قراءة القرآن بدون أحكام التجويد يُنقص من الأجر؟.. الشيخ عبد الرشيد صوفي يجيب#أيام_الله@mogahed pic.twitter.com/SvDmQlObRV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

واستشهد الشيخ صوفي بما قاله الإمام الجزري “والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم”، وأضاف أنه “لا ينبغي للقارئ أن يقرأ ويترك المد والغنن على أساس أنه يقرأ أكبر عدد من الختمات، المسألة بسيطة. لابد أن يراعي القارئ الأحكام”.

وتابع “كل طرق تلاوة القرآن تُراعي الأحكام. لابد أن يكون هناك التزام بالأحكام من المدود والغنن ومن غيرها”.

يذكر أن مراتب تلاوة القرآن ثلاثة: