ألّف نحو 50 كتابًا ويحلم بالوظيفة.. بائع فراولة برتبة “دكتور” (فيديو)

ينتظر الفلسطيني محيي الدين كلاّب (32 عامًا) كل صباح في سوق مخيم الشاطئ غربي غزة، سيارة النقل ليُفرغ منها صناديق الفراولة.

يمتهن الشاب الفلسطيني بيع الفاكهة على أحد أرصفة السوق طوال اليوم، ويغادر بعد العصر ليأخذ قسطًا من الراحة ويبدأ أبحاثه.

وقال محيي الدين للجزيرة مباشر إنه يوشك على نيل درجة الدكتوراه وله عشرات المؤلفات الشرعية والتاريخية، بينما يعمل بائعًا للفراولة لعدم توافر فرصة عمل مناسبة.

ولا يخجل الشاب من عمله، بل يرى أن وضعه أفضل من كثيرين، موضحًا أنه بعمله هذا يوفر الستر لنفسه وأسرته.

وحصل محيي الدين على شهادة البكالوريوس من جامعة الأقصى، ودرجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، واقترب من نيل درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها. وألّف نحو 50 كتابًا خلال سنوات دراسته، من بينها “مُسند غزة”، الذي أثبت تاريخيًا أن ابن حجر العسقلاني دخل غزة وأخذ العلم عن أهلها.

ومن بين مؤلفات محيي الدين كتاب بعنوان “معجم المعارك والعمليات العسكرية على أرض فلسطين”.

ويخطب الشاب الفلسطيني بالمصلين كل يوم جمعة، ويعدّ ذلك “توفيقًا من الله”، قائلًا للجزيرة مباشر إن الحظ والتوفيق يجعلانه يُنهي بيع بضاعته كل يوم جمعة مباشرة قبل الصلاة.

ويأمل محيي الدين أن يجد المكان المناسب لخدمة المسلمين عبر مجال دراسته، مضيفًا أنه يتمنى أن يحظى بالوظيفة التي تليق بشهاداته.