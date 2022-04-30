الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك في هذه الدول

أعلنت دول عربية، اليوم السبت، أن بعد غد الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 2 أبريل/ نيسان) بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن الاثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت وزارة الأوقاف القطرية ونظيرتها اليمنية، ودار الإفتاء المصرية، وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحرى الهلال في الإمارات، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، والمجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، أن الاثنين سيكون أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية منفصلة.

كل عام وأنتم بخير

بعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك pic.twitter.com/07MZcB4igW — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) April 30, 2022

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين أول أيام عيد الفطر.

غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، الموافق 1 مايو 2022م، والاثنين هو الأول من شوال، (عيد الفطر المبارك)، وكل عام وأنتم بخير.#وزارة_الأوقاف — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) April 30, 2022

بينما تستطلع سلطنة عمان، والأردن، هلال شهر شوال، الأحد، وفق بيانات سابقة. كما يرصد شيعة العراق، الهلال مساء الأحد، على اعتبار أنهم بدأوا صيام رمضان بعد يوم واحد من بدء السنة، وهو ما جرت عليه العادة في البلاد منذ سنوات.‎