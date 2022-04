الثالثة خلال أسبوعين.. ضبط خيوط مشبعة بالهيروين في الهند بقيمة 58 مليون دولار

ضبطت السلطات الهندية 90 كيلوغرامًا من المخدرات بقيمة 58 مليون دولار في ميناء بولاية جوجارات بغرب البلاد، وهي العملية الثالثة من نوعها خلال أسبوعين، حسبما أفاد به شرطي اليوم السبت.

وقد ضُبط الهيروين أمس الجمعة بحاوية وصلت إلى ميناء بيبافاف، في وقت تزيد فيه الهند من يقظتها على حدودها الغربية لمنع تهريب المخدرات من إيران وأفغانستان.

وقال مسؤول بشرطة الولاية لرويترز “كانت الحاوية مليئة بالخيوط لكن الفحص أظهر أن مادة مشتقة من الهيروين أضيفت إلى الخيوط قبل تجفيفها”.

وضبطت الشرطة الهندية الأسبوع الماضي 56 كيلوغراما من الهيروين بقيمة 37 مليون دولار وألقت القبض على تسعة باكستانيين في عملية بحرية.

AHMEDABAD: Indian authorities seized 90 kilogrammes of drugs worth US$58 million from a port in the western state of Gujarat, a police officer said on Saturday, the third such haul in two weeks. #BangkokPost #World #india https://t.co/ykm5R0K8rH

