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الثالثة خلال أسبوعين.. ضبط خيوط مشبعة بالهيروين في الهند بقيمة 58 مليون دولار

كانت الحاوية مليئة بالخيوط لكن الفحص أظهر مادة مشتقة من الهيروين (ANI)
30/4/2022-|آخر تحديث: 30/4/202202:15 PM (مكة المكرمة)

ضبطت السلطات الهندية 90 كيلوغرامًا من المخدرات بقيمة 58 مليون دولار في ميناء بولاية جوجارات بغرب البلاد، وهي العملية الثالثة من نوعها خلال أسبوعين، حسبما أفاد به شرطي اليوم السبت.

وقد ضُبط الهيروين أمس الجمعة بحاوية وصلت إلى ميناء بيبافاف، في وقت تزيد فيه الهند من يقظتها على حدودها الغربية لمنع تهريب المخدرات من إيران وأفغانستان.

وقال مسؤول بشرطة الولاية لرويترز “كانت الحاوية مليئة بالخيوط لكن الفحص أظهر أن مادة مشتقة من الهيروين أضيفت إلى الخيوط قبل تجفيفها”.

وضبطت الشرطة الهندية الأسبوع الماضي 56 كيلوغراما من الهيروين بقيمة 37 مليون دولار وألقت القبض على تسعة باكستانيين في عملية بحرية.

كما صادرت السلطات 205.6 كيلوغرامات من الهيروين بقيمة 188 مليون دولار من ميناء كاندلا في جوجارات هذا الشهر. يشار إلى أن (الدولار = 76.5200 روبية هندية).

واتهمت الهند جارتها وخصمها اللدود باكستان بتشجيع عصابات مافيا المخدرات على إدارة شبكات عبر الحدود، وهي تهمة تنفيها باكستان.

المصدر : رويترز