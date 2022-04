مسبار ناسا يكشف سرا مذهلا عن صوت في كوكب المريخ (فيديو)

كشف مسبار جوال تابع لوكالة ناسا الأمريكية سرًا مذهلًا يتعلّق بصوت في كوكب المريخ.

وهبط المسبار الجوال “برسيفرانس” قبل أكثر من عام بقليل على سطح الكوكب الأحمر، وما أن هبط المسبار حتى أرسل أول تسجيل صوتي في تاريخ الاستكشاف الفضائي للمريخ.

وأرسلت مركبات استكشاف الكوكب طوال 50 عامًا آلاف الصور إلى الأرض.

ويمكن للأذن البشرية سماع ترددات تلك الأصوات، ومن وراء هدير المركبة، أمكن سماع صوت عاصفة من الرياح في هذا التسجيل.

وبيّن هذا التسجيل الصوتي الأول وجود أمور لم تكن معروفة من قبل على المريخ، بحسب دراسة نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية، الجمعة الماضي.

وبما أن المريخ يكون هادئًا جدًا في معظم الأوقات، تم تزويد المركبة بمصدرين لالتقاط الأصوات قبل إرساله إلى المريخ.

Listen to the muffled hums as I work on Mars. Scientists used my recordings to study how fast sound travels through the thin, mostly CO2 Martian atmosphere, and confirmed that the speed of sound is slower on the Red Planet than on Earth. https://t.co/q3SwJwRjcr pic.twitter.com/NyHjVj9FAh

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 1, 2022