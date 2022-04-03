مئات المسلمين يؤدون صلاة التراويح في ميدان التايمز بنيويورك (فيديو)

نظّمت مؤسسات خيرية إسلامية، حدثًا موسعًا، للإفطار وصلاة التراويح، في ميدان التايمز بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ووزع المسلمون 1500 وجبة إفطار في شارعي “24”، و “وبرودواي” الشهير، السبت، أول أيام شهر رمضان.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات مقاطع مصورة تنقل جزءا من صلاة التراويح في ميدان “التايمز سكوير”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، حرص المئات من المسلمين على الحضور حيث تجمعوا من قبل غروب الشمس وحتى أداء صلاة التراويح.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “cbsnews” فإنه تم توزيع أكثر من 1500 وجبة إفطار على المسلمين الموجودين في الميدان.

دعا إليها يوتيوبر.. أداء صلاة التراويح للمرّة الأولى بميدان التايمز في الولايات المتحدة#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/uJHIl7jokR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

ولم تعلّق السلطات المحلية في نيويورك بشأن هذا الحدث حتى الآن.

ولم يتضح أيضًا ما إذا كانت المساجد أو العمدة أو السلطات المحلية قد دعمت المشروع، أو شاركت في تنظيم الحدث.

وقال رجل من المشاركين في التجمع: “هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام”.

وأضاف: “هناك أشخاص مجانين في جميع الثقافات، وجميع الأديان، وهذه المجموعات الصغيرة من الناس لا تمثل الأغلبية.. يحثنا ديننا على الصلاة والصيام والقيام بالأعمال الصالحة والتصدق”.

ونشرت السفارة الأمريكية في القاهرة صورا من الصلاة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت إنه “للمرة الأولى على الإطلاق، استضاف ميدان تايمز سكوير إفطارًا مجانيًا أمس للمئات من الأشخاص”.

وأضافت: “تعد مدينة نيويورك واحدة من أكثر المدن تنوعًا في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد المسلمين حوالي 769000 ألفًا ويشكلون تسعة بالمائة من سكان المدينة، وفقًا لدراسة أجراها معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم عام 2018”.

وتابعت: “هل تعلم أن عيدي الأضحى والفطر هي عطل مدرسية في مدينة نيويورك؟”.