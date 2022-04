شرطة واشنطن تعثر على 5 أجنّة في منزل “ناشطة مناهضة للإجهاض” (فيديو)

عثرت الشرطة الأمريكية على 5 أجنّة في منزل فتاة تعرّف نفسها بأنها “ناشطة مناهضة للإجهاض” ووجهت إليها لائحة اتهام هذا الأسبوع بتهم فيدرالية تزعم أنها جزء من مجموعة منعت الوصول إلى مركز للصحة الإنجابية في العاصمة واشنطن.

وتقول إدارة شرطة العاصمة إن الضباط كانوا يستجيبون لنصيحة حول “مادة خطرة بيولوجية محتملة” في منزل جنوب شرقي واشنطن يوم الأربعاء عندما حددوا موقع الأجنة الخمسة بالداخل وتم جمع الرفات من قبل مكتب كبير الفاحصين الطبيين في العاصمة.

والتقطت محطة WUSA-TV المحلية مقطع فيديو للشرطة وهي تفتش المنزل، وذكرت أنه مملوك لفتاة تدعى لورين هاندي، وأخذ محققو خدمات الطب الشرعي والقتل التابعون لشرطة العاصمة الأدلة في أكياس ومبردات من خطر بيولوجي أحمر من قبو المنزل.

وكانت الفتاة (28 عامًا) واحدة من 9 أشخاص وُجّهت إليهم لائحة اتهام نُشرت الأربعاء، واتُّهمت المجموعة بالسفر إلى واشنطن ومنع الوصول إلى مركز الصحة الإنجابية.

وقالت المحطة التي أبلغت عن الاكتشاف للمرة الأولى، إن لورين أخبرت أحد المراسلين أن “الناس سوف يفزعون عندما يسمعون” ما وجده المحققون داخل منزلها.

وقالت الشرطة إن الفاحص الطبي في واشنطن جمع الأجنّة الخمسة، وإن التحقيق جارٍ. وقال رئيس الشرطة للصحفيين، يوم الخميس، إن الأجنة يبدو أنها أُجهِضت وفقًا لقانون العاصمة.

We will address the claims surrounding the 5 deceased children found at Lauren Handy’s apartment at a press conference in DC. Tune in on Tuesday at 11:30am EST. Don’t miss it. — PAAU (@PAAUNOW) March 31, 2022

وتابع “لا يبدو أن هناك أي شيء إجرامي في ذلك باستثناء كيفية دخولهم ذلك المنزل”، موضحًا أن التحقيق الذي قاد الضباط إلى منزل لورين كان منفصلًا عن التحقيق الفيدرالي الذي أسفر عن لائحة الاتهام يوم الأربعاء.

ووجّهت لها هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام مع 8 آخرين بالتآمر على جناية ضد الحقوق لفرض حصار داخل عيادة إجهاض بالعاصمة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقال المدّعون في لائحة الاتهام إن لورين اتصلت بعيادة الإجهاض متظاهرة بأنها مريضة محتملة وتحدد موعدًا، وبمجرد الوصول اقتحم 8 من المشتبه بهم طريقهم إلى الداخل وبدؤوا في إغلاق الأبواب، وفقًا للائحة الاتهام.

The DOJ just unsealed an indictment against anti-abortion activist and "Catholic anarchist" Lauren Handy and eight other defendants for forcibly blocking a clinic in D.C. in late 2020. Handy and Goodman have charges pending in a similar case in Michigan. pic.twitter.com/pKJz6psjTJ — Jordan Fischer (@JordanOnRecord) March 30, 2022

وذكرت لائحة الاتهام أن 5 منهم قيدوا أنفسهم بالسلاسل معًا على الكراسي لإغلاق منطقة العلاج، بينما أغلق آخرون مدخل الموظف لمنع المرضى الآخرين من الدخول.

وقال المدّعون إن مشتبهًا آخر منع الناس من الدخول إلى غرفة الانتظار. واتُّهمت لورين وثمانية آخرون بالتآمر على الحقوق وانتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادة.

ويحظر القانون الفدرالي، المعروف أكثر باسم قانون FACE، العرقلة الجسدية أو استخدام التهديد باستخدام القوة لتخويف أو التدخل في شخص يسعى للحصول على خدمات الصحة الإنجابية.