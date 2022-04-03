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خبير أرصاد جوية يقطع تقريرًا على الهواء لتحذير أسرته من إعصار (فيديو)

قرر خبير الأرصاد الاتصال بابنه في منتصف البث (وسائل إعلام أمريكية)
3/4/2022

توقف أحد خبراء الأرصاد الجوية مؤقتًا أثناء البث المباشر في قناة أمريكية للاتصال بأفراد أسرته وتحذيرهم من إعصار في مكان قريب، وطلب منهم النزول إلى الطابق السفلي.

وكان دوغ كاميرر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في قناة (إن بي سي) واشنطن، على الهواء يوم الخميس الماضي لإعداد تقرير حي مطوّل عن الطقس عندما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا من إعصار بالقرب من منطقته.

وقال كاميرر على الهواء وهو يحمل هاتفه الخلوي في يده بينما كان يقف أمام خريطة الطقس التي توضح مسار العاصفة “الطريق يأخذها مباشرة فوق منزلي”، وفقًا لهيئة الإذاعة الوطنية (NPR).

وقرر خبير الأرصاد الاتصال بابنه في منتصف البث بينما كانت الكاميرات تدور، ونصحه بالذهاب إلى غرفة النوم والانتظار لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك، ثم أغلق الهاتف وعاد لاستئناف البث.

وقال كاميرر مع خريطة لرادار العاصفة خلفه “يجب أن أحذر أطفالي لأنني أعرف ما يفعلونه الآن. من المحتمل أنهم يمارسون الألعاب عبر الإنترنت ولا يرون ذلك.” وبعد دقائق أُلغي تحذير الإعصار.

بعد الحادث، كتب كاميرر على تويتر أنه كان عليه أن يحذر عائلته وأطفاله بمفردهم في المنزل. وكتب “إنهم بأمان. شكرًا لك! لحظة مخيفة بالنسبة لي، كنت أشعر بالخوف من الداخل قليلًا”.

وتعليقًا على الواقعة قال خبير الأرصاد جيمس مورو الذي يعمل في خدمة الطقس الوطنية “مثلنا يفهم مخاطر العواصف القوية مثل هذه وكان من المشجع أن نرى هذا النوع من التغطية لما كان يمكن أن يتحول إلى موقف خطير للغاية”.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية