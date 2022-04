خبير أرصاد جوية يقطع تقريرًا على الهواء لتحذير أسرته من إعصار (فيديو)

توقف أحد خبراء الأرصاد الجوية مؤقتًا أثناء البث المباشر في قناة أمريكية للاتصال بأفراد أسرته وتحذيرهم من إعصار في مكان قريب، وطلب منهم النزول إلى الطابق السفلي.

وكان دوغ كاميرر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في قناة (إن بي سي) واشنطن، على الهواء يوم الخميس الماضي لإعداد تقرير حي مطوّل عن الطقس عندما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا من إعصار بالقرب من منطقته.

وقال كاميرر على الهواء وهو يحمل هاتفه الخلوي في يده بينما كان يقف أمام خريطة الطقس التي توضح مسار العاصفة “الطريق يأخذها مباشرة فوق منزلي”، وفقًا لهيئة الإذاعة الوطنية (NPR).

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh

