خبير أرصاد جوية يقطع تقريرًا على الهواء لتحذير أسرته من إعصار (فيديو)

توقف أحد خبراء الأرصاد الجوية مؤقتًا أثناء البث المباشر في قناة أمريكية للاتصال بأفراد أسرته وتحذيرهم من إعصار في مكان قريب، وطلب منهم النزول إلى الطابق السفلي.

وكان دوغ كاميرر، كبير خبراء الأرصاد الجوية في قناة (إن بي سي) واشنطن، على الهواء يوم الخميس الماضي لإعداد تقرير حي مطوّل عن الطقس عندما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا من إعصار بالقرب من منطقته.

وقال كاميرر على الهواء وهو يحمل هاتفه الخلوي في يده بينما كان يقف أمام خريطة الطقس التي توضح مسار العاصفة “الطريق يأخذها مباشرة فوق منزلي”، وفقًا لهيئة الإذاعة الوطنية (NPR).

Yes, had to warn my family! Kids were home alone and I knew they were not watching me on TV! They are safe. Thank you! Scary moment for me though, I was freaking out inside a bit. https://t.co/To8mPxibBh — Doug Kammerer (@dougkammerer) April 1, 2022

وقرر خبير الأرصاد الاتصال بابنه في منتصف البث بينما كانت الكاميرات تدور، ونصحه بالذهاب إلى غرفة النوم والانتظار لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك، ثم أغلق الهاتف وعاد لاستئناف البث.

وقال كاميرر مع خريطة لرادار العاصفة خلفه “يجب أن أحذر أطفالي لأنني أعرف ما يفعلونه الآن. من المحتمل أنهم يمارسون الألعاب عبر الإنترنت ولا يرون ذلك.” وبعد دقائق أُلغي تحذير الإعصار.

بعد الحادث، كتب كاميرر على تويتر أنه كان عليه أن يحذر عائلته وأطفاله بمفردهم في المنزل. وكتب “إنهم بأمان. شكرًا لك! لحظة مخيفة بالنسبة لي، كنت أشعر بالخوف من الداخل قليلًا”.

وتعليقًا على الواقعة قال خبير الأرصاد جيمس مورو الذي يعمل في خدمة الطقس الوطنية “مثلنا يفهم مخاطر العواصف القوية مثل هذه وكان من المشجع أن نرى هذا النوع من التغطية لما كان يمكن أن يتحول إلى موقف خطير للغاية”.