هلع في مطار إسرائيلي بعد اكتشاف قذيفة لم تنفجر مع مسافرين (فيديو)

أثارت عائلة أمريكية حالة من الذعر في مطار “بن غوريون” في تل أبيب، عندما عثرت السلطات على قذيفة لم تنفجر، وجدتها العائلة أثناء زيارتها مرتفعات الجولان وقررت أن تحملها كتذكار.

وتداول رواد مواقع التواصل تسجيلا مصورا يظهر المسافرين في المطار وقد أصابتهم حالة ذعر شديد.

وظهر ركاب الطائرات وهم يتفرقون في صالة المغادرة بمطار بن غوريون.

وأوضحت هيئة المطارات الإسرائيلية، أن رجلا نُقل إلى المستشفى بعد أصابته بجروح خلال محاولته الفرار على عربة أمتعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سمح للأسرة بالصعود إلى الطائرة بعد أن استجوبتها السلطات في المطار.