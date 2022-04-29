مصر.. إفطار جماعي في جامعة المنوفية على شكل خريطة فلسطين (صور)

أقام طلاب كلية “حاسبات ومعلومات” في جامعة المنوفية بـ(دلتا مصر) إفطارًا جماعيًا، حيث استغلوا تلك المناسبة لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، بترتيب طاولات المائدة على شكل خريطة فلسطين.

وتداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للإفطار الجماعي الذي أُقيم، الأربعاء الماضي.

ويأتي هذا التضامن وسط ما تشهده باحات المسجد الأقصى ومدينة القدس من اعتداءات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يتزامن مع يوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كل عام.

فطار حاسبات المنوفيه على ارض فلسطين

حرفيا اعظم حاجه اتعملت ف اليوم كلو ♥️♥️♥️🌻 pic.twitter.com/dD4xCeCZBs — Ahmed mostafa🇵🇸✨ (@Ahmedmo23412278) April 28, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، أدى نحو 160 ألف شخص، صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة، من شهر رمضان في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية.

وانتشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مدينة القدس الشرقية، وخاصة في محيط البلدة القديمة، وفي أزقتها، وقرب بوابات المسجد الأقصى.

وتدفق المصلون إلى المسجد بعد أن شهدت ساحات المسجد، صباح الجمعة، مواجهات بين مصلين وشرطة الاحتلال، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنها أسفرت عن إصابة 42 فلسطينيًا، فيما أعلنت الشرطة اعتقال شخصين.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع دخول فلسطينيي الضفة، الذكور دون سن 40 عامًا من دخول القدس، واشترط استصدار تصاريح خاصة لمن هم بين 40 و50 عامًا، مع السماح فقط للنساء من الأعمار جميعها، ومن هم فوق 50 عامًا للرجال بالدخول من دون شروط.

ومنعت سلطات الاحتلال، سكان قطاع غزة جميعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، وهو الإجراء ذاته الذي تتخذه منذ بداية شهر رمضان.