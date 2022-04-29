تصوير بطائرة مسيرة يظهر قناديل البحر تغزو ميناء في شمال إيطاليا (فيديو)

أظهر تصوير التقطته طائرة مسيّرة أن قناديل البحر ملأت ميناء مدينة تريستا في شمال إيطاليا بغزو يقول العلماء إنه ناجم عن تأثيرات الرياح والتغيرات في درجة حرارة مياه البحر.

ولوحظت الظاهرة نفسها في أبريل/نيسان من العام الماضي عندما عثر على آلاف من أحد أنواع قناديل البحر في طريقها إلى الميناء.

ونقلت صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية عن فالنتينا تيريلي، الباحثة في المعهد الوطني لعلوم المحيطات والجيوفزياء التجريبية أن الباحثين لاحظوا “دفئًا في درجة حرارة مياه البحر، وربما تكون زيادة قناديل البحر ترتبت بصورة جزئية على ذلك”.

وأضافت “التغيرات الصغيرة في الحرارة التي قد لا تكون ذات أهمية بالنسبة لنا هي مهمة لهذه اللافقاريات، فحقيقة أنها بدأت تتكاثر ثلاثة أسابيع أو شهرًا مبكرًا هي في غاية الأهمية”.

وقالت تيريلي إنه قد يكون هناك سبب آخر يتمثل في الرياح الشمالية الشرقية التي عادة ما تهب بقوة تجاه تريستا وخليجها، فقد تتسبب في ارتفاع المياه من الأعماق مما يؤدي إلى تحريك قنديل البحر باتجاه الساحل.