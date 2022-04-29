مسن أوكراني يعتنق الإسلام على فراش المستشفى في تركيا (فيديو)

اعتنق مسن أوكراني الإسلام، الأربعاء، خلال تلقيه العلاج داخل مستشفى بمدينة إسكي شهير التركية.

ونشرت صفحة مفتي إسكي شهير على فيسبوك، صورًا لمراسم دخول فيكتور باركومينكو (62 عامًا) الإسلام.

جرى ذلك داخل مستشفى المدينة بحضور مفتي الولاية بكر غيريك وعدد من الشهود، حيث نطق باركومينكو بالشهادتين.

وأخبر باركومينكو ابنته “فيكتوريا أوزكان” أنه يريد أن يكون مسلمًا، ونقل أقارب باركومينكو طلبه لمفتي الولاية.

وقال المفتي للمسن: “لأنك مريض لن أطيل عليك، وسأخبرك بمفتاح الدخول للإسلام، وردّد الشهادتين”.

وأوضح المفتي باركومينكو أن ذنوبه السابقة كلها غُفرت، وأنه صار “إنسانًا مثل الملائكة”، وأن المسلمين كلهم صاروا إخوته، ودعا أن يرزقه الله الجنة.

وقدّم مفتي إسكي شهير لباركومينكو نسخة من القرآن الكريم هدية.

واختار باركومينكو بعد دخوله الإسلام اسم “قدير” نسبة إلى ليلة القدر.

مطلقا على نفسه اسم "قدير" وفي ليلة 27 من #رمضان.. لحظة إسلام المواطن الأوكراني فيكتور باركومينو ( 62 عاما ) وهو على فراش المرض خلال تلقيه العلاج ضد السرطان في مستشفى بمدينة إسكي شهير التركية بحضور مفتي الولاية "بكر غيريك" pic.twitter.com/lTs4lzy9PJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2022

ويعاني مسلمو أوكرانيا الذين خرجوا إلى الدول المجاورة بسبب الحرب في بلادهم من صعوبات في التعامل معهم، ومنهم من نزح غربًا ليكون في مأمن من الهجمات الروسية على الشرق والجنوب.

ويبلغ عدد مسلمي أوكرانيا نحو مليون ونصف المليون، يتوزع مليون منهم في كييف والمناطق الشرقية والجنوبية، ويعاني نصف مليون مسلم من التضييق منذ سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم سنة 2014.

وكان رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا سيران عريفوف كشف -في مقطع مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي- أوضاع المسلمين جراء الحرب التي تشنها روسيا على بلادهم.

وقال عريفوف إن نحو 100 ألف من مسلمي أوكرانيا نزحوا من بيوتهم حيث تتركز النسبة الكبرى منهم في المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد، وهي الأكثر تعرضًا للقصف الروسي والمعارك وساحات الحرب.