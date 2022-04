مخاض الولادة يداهم سياسية أمريكية خلال خطاب انتخابي في مينيسوتا (فيديو)

فاجأ مخاض الولادة المرشحة الأمريكية لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا إيرين ماي كواد، في لقاء كانت تحث فيه ناخبيها على التصويت لها.

وظهرت ماي كواد في فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وهي تلقي خطابًا أمام حزب العمال النشط في الولاية؛ سعيًا في الحصول على ترشحه الرسمي في السباق الانتخابي خلال الساعات الأولى من الاثنين الماضي.

Today in Minnesota, @ErinMayeQuade gave a convention speech while in active labor. And her opponent didn’t think to ask to postpone the convention as she, you know, had to go to the hospital to deliver her baby. What the hell. pic.twitter.com/Wmu5fh40I6

— ashley fairbanks (@ziibiing) April 24, 2022