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مخاض الولادة يداهم سياسية أمريكية خلال خطاب انتخابي في مينيسوتا (فيديو)

المرشحة الأمريكية السابقة أثناء التجمع الانتخابي (مواقع التواصل)
28/4/2022

فاجأ مخاض الولادة المرشحة الأمريكية لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا إيرين ماي كواد، في لقاء كانت تحث فيه ناخبيها على التصويت لها.

وظهرت ماي كواد في فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، وهي تلقي خطابًا أمام حزب العمال النشط في الولاية؛ سعيًا في الحصول على ترشحه الرسمي في السباق الانتخابي خلال الساعات الأولى من الاثنين الماضي.

وخلال اللقاء بدت المرشحة مُتعبة وبين الحين والآخر كانت تتوقف عن الكلام وتضع يدها على بطنها.

وانتقلت ماي كواد إلى المستشفى مباشرة بعد الخروج من اللقاء، حيث أنجبت طفلتها “هارييت”.

وفي وقت لاحق قال مدير حملتها الانتخابية لشبكة “سي بي اس” الإخبارية الأمريكية إن ماي كواد، انسحبت من السباق الانتخابي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند