أم سيف.. أرملة عراقية تجاوزت عقبات المجتمع وعملت في مهنة توصيل الطلبات (فيديو)

لم تجد الأرملة العراقية أم سيف حرجا في أن تكون عاملة توصيل طلبات، لإعالة ابنيها الطالبين، متخطية بذلك عقبات المجتمع وانتقاداته.

وتروي أم سيف للجزيرة مباشر معاناتها وطموحها في هذه المهنة قائلة “اسمي مكارم هشام عبد الرحمن أرملة وصاحبة ولدين، أولادي طلاب، وأنا أعول عائلتي”.

وتضيف “اشتغلت مع عائلتي بعض الأعمال، حيث كنا نقوم بإعداد الأكلات الموصلية المنقرضة، وتشجعت لهذا المشروع”.

وعن بداية عملها في مهنة توصيل الطلبات، قالت “في إحدى المرات جاءتنا طلبية، وطلبت صاحبتها أن يكون التوصيل عن طريق امرأة، فقالت لي أمي لماذا لا تذهبين وتوصلي أنت هذه الطلبية؟ أعجبتني الفكرة وتشجعت لها”.

وعن طبيعة عملها تقول أم سيف “نحن في المشغل كلنا عاملات بنات وأرامل ومطلقات أنا أذهب لتوصيل الطلبات، وأنا سعيدة بهذا العمل، الظروف القاسية التي نعيشها وعدم وجود دخل ووجود أولادي في مراحل التعليم دفعني لهذا العمل”.

وعن معاناتها في عملها تقول “نحن أهل الموصل عانينا ظروفا قاسية، أواجه التشجيع من البعض كما أواجه انتقادات من البعض الآخر، ولكن الإيجابيات أكثر من السلبيات وتزيدني الانتقادات حماسا للعمل”.

وتطمح أم سيف إلى أن يكون لديها سيارة خاصة توصل بها طالبات الجامعة أو أطفال الروضة وتقول “هذا طموحي.. أطور نفسي بنفسي”.