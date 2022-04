طريقة واحدة قد تجعل السفر عبر الزمن ممكنًا وفقًا لهذا الفيزيائي.. كيف؟

هل سبق لك أن ارتكبت خطأ تتمنى التراجع عنه؟ إن تصحيح أخطاء الماضي هو أحد الأسباب التي تجعلنا نجد مفهوم السفر عبر الزمن رائعًا للغاية كما يتم تصويره غالبًا في الخيال العلمي باستخدام آلة الزمن. لكن هل السفر عبر الزمن ممكن حقًا في كوننا أم أنه مجرد خيال علمي؟ سؤال طرحه عالم الفيزياء باراك شوشاني في مقال بموقع سانيس ألرت.

يقول شوشاني “يأتي فهمنا الحديث للوقت والسببية من نظرية النسبية العامة إذ تجمع نظرية عالم الفيزياء النظرية ألبرت أينشتاين بين المكان والزمان في كيان واحد – “الزمكان” – وتقدم تفسيرًا معقدًا بشكل ملحوظ لكيفية عمل كلاهما وعلى مستوى لا مثيل له من قبل أي نظرية راسخة أخرى”.

ولعقود من الزمان حاول الفيزيائيون استخدام نظرية النسبية لمعرفة ما إذا كان السفر عبر الزمن ممكنًا، واتضح أنه يمكن تدوين المعادلات التي تصف السفر عبر الزمن وتكون متوافقة تمامًا ومتسقة مع النسبية. لكن الفيزياء ليست رياضيات، والمعادلات لا معنى لها إذا لم تتوافق مع أي شيء في الواقع.

هناك قضيتان رئيسيتان تجعلنا نعتقد أن هذه المعادلات قد تكون غير واقعية. والمسألة الأولى تتعلق ببناء آلة الزمن التي تتطلب مادة مادة ذات طاقة سلبية، هي مادة لا يمكنك أن تجدها موجودًا حولك. ولكن من ميكانيكا الكم، نعلم أنه يمكن نظريًا إنشاء مثل هذه المادة بكميات صغيرة جدًا ولأوقات قصيرة جدًا.

ومع ذلك، لا يوجد دليل على استحالة تكوين مادة غريبة بكميات كافية. كما يمكن اكتشاف معادلات أخرى تسمح بالسفر عبر الزمن دون الحاجة إلى هذه المادة الغريبة.

والقضية الرئيسية الأخرى هي أن السفر عبر الزمن يتعارض مع المنطق، وخاصة مفارقات السفر عبر الزمن واتساق الأحداث.

