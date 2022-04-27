بعد اتهام جوني ديب لها بضربه.. خبيرة نفسية للمحكمة: أمبير هيرد تعاني اضطرابات نفسية

قالت خبيرة في علم النفس أمام المحكمة التي تنظر دعوى التشهير التي رفعها النجم جوني ديب على طليقته أمبير هيرد، إن الأخيرة تعاني اضطرابات في الشخصية.

وذكرت شانون كاري، المتخصصة في علم النفس السريري والطب الشرعي، أنها توصلت إلى هذا التشخيص بعدما فحصت الممثلة (35 عامًا) خلال جلسات امتدت 12 ساعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشارت شانون، التي استعان بها محامو ديب، إلى أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات كتلك التي لوحظت لدى أمبير هيرد “يتفاعلون بطريقة عنيفة”، مضيفة أنهم “غالبًا ما يتصرفون بأذية تجاه شركائهم”.

وسعى محامو الممثلة إلى دحض أقوال شانون، مشيرين إلى أنها تعمل لحساب الطرف الخصم، لكن الأخيرة شددت على أنها تتحدث “عن حقائق علمية”.

وأشارت إلى أنه خلال اختبار أجرته أثناء إحدى الجلسات، أظهرت أمبير “مبالغة كبيرة” في أعراض الإجهاد النفسي بعد الصدمة، والتي ربما قد تكون عانت منها جراء العنف المنزلي المزعوم.

ونفى جوني ديب خلال الجلسات الماضية للمحاكمة أن يكون ضرب أمبير أو أي امرأة أخرى في حياته، وأشار مرات عدة إلى أن طليقته هي التي كانت تضربه.

ويقاضي ديب طليقته بالتشهير، ويطالب بالحصول على تعويض قدره 50 مليون دولار على خلفية مقال نشرته في صحيفة “واشنطن بوست” سنة 2018 صوّرته على أنه زوج عنيف.

وفي هذا المقال، لم تذكر أمبير اسم جوني ديب (58 عامًا) الذي تزوجته عام 2015، لكنها تطرقت إلى تهم العنف الأسري التي وجّهتها ضده عام 2016.

وأكد ديب الأسبوع الماضي أنه خسر “كل شيء” جراء هذه الاتهامات.

ورفعت أمبير، المعروفة بأدوارها في (أكوامان) و(جاستيس ليغ)، دعوى تشهير ضد ديب، قائلة إنه شوّه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وستقرر المحكمة في دعوى أمبير، التي تطالب بتعويض قدره 100 مليون دولار، في إطار المحاكمة.

وقبل أقل من عامين، خسر ديب قضية تشهير رفعها على صحيفة “ذا صن” البريطانية التي وصفته بأنه “ضارب زوجته”، وحكم قاضي محكمة لندن العليا بأنه اعتدى على هيرد مرارًا وجعلها في حالة خوف على حياتها.