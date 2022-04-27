بسبب الهاتف.. سقوط مروِّع لامرأة في بالوعة صرف صحي وهذا ما حدث لها (فيديو)

غالبًا ما تستحوذ الهواتف والأجهزة الإلكترونية على انتباهنا هذه الأيام، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث بسبب تشتيت الانتباه الذي يحدث خلال المكالمات أو استخدام تلك الأجهزة بشكل عام.

وفي مدينة باتنا عاصمة ولاية بيهار الهندية، التقطت كاميرا مراقبة يوم الخميس الماضي امرأة منغمسة بمحادثة هاتفية في الطريق، فلم تلاحظ وجود بالوعة صرف مفتوحة أمامها، في مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو المرأة وهي تسير خلف عربة مواصلة (توك توك) أثناء تحدّثها في الهاتف، وعندما تتحرك العربة الصغيرة تظهر بالوعة مفتوحة، وتتقدم المرأة إلى الأمام من دون الانتباه إلى أن غطاء البالوعة غير موجود فسقطت فيها.

ثم اندفع شهود عيان نحو فتحة البالوعة ليروا ما حدث، ولحسن الحظ أنقذ بعض السكان المحليين المرأة التي أصيبت بجروح طفيفة، وفق تقارير إعلامية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العديد من البالوعات في المنطقة تُركت مكشوفة في الأشهر القليلة الماضية لأعمال تتعلق بمشروعات معالجة مياه الصرف الصحي. ويُقال إن التأخير في تنفيذ المشروعات أدى إلى العديد من الحوادث.

ورغم أن كثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنه كان ينبغي لهذه المرأة أن تكون أكثر حرصًا، فإنهم أشاروا أيضًا إلى عدم وجود أي لافتات أو حواجز بالقرب من البالوعة المكشوفة لتنبيه المارة.