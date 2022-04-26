نزهة رغم دويّ صافرات الإنذار.. أوكرانيون يعودون لحياتهم الطبيعية (فيديو)

خرج الأوكرانيون للتنزه في حدائق العاصمة كييف وسط دوي صافرات الإنذار رغم القصف المتواصل والدمار الذي خلفته القوات الروسية قبل انسحابها من البلدات والقرى المحيطة بالمدينة.

ونقل موفد الجزيرة مباشر إلى أوكرانيا عبد العزيز مجاهد، مشاهد تُظهر تنزه عشرات الأوكرانيين في الحدائق العامة، وأفاد بأن الأوكرانيين اعتادوا سماع دويّ صافرات الإنذار، لكنهم اختاروا العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، والاستمتاع بالربيع في منتزهات المدينة.

ويواصل الجيش الأوكراني إزالة الألغام وبقايا الذخائر الروسية التي لم تنفجر في محيط كييف بعد انسحاب القوات الروسية.

وتمهّد السلطات الأوكرانية لعودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية، وقال مجاهد إن الكثير من البلدات القريبة من كييف لازال يُمنع التوجه إليها بسبب الألغام.

ولا تزال عدد من المناطق خاضعة للتمشيط، لكن ذلك لم يمنع المواطنين من الخروج.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، تعهّد وفد أمريكي يرأسه وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بزيادة الدعم العسكري لكييف خلال زيارة لهما اليوم إلى العاصمة الأوكرانية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي على الحدود الأوكرانية البولندية مع أوستن إن الولايات المتحدة وضعت استراتيجية لدعم أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية في أوكرانيا، وفق قوله.