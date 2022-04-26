قبّل ماكرون يدها.. تعرف إلى المطربة المصرية التي غنّت لفرنسا عقب خطاب النصر (شاهد)

بعد إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاب النصر احتفالًا بإعادة انتخابه، انضمت إليه على المسرح مطربة الأوبرا المصرية فرح الديباني وغنّت النشيد الوطني الفرنسي “لا مارسيليز”.

استقبلها الرئيس الفرنسي على خشبة المسرح وقبّل يدها في مشهد حظي برواج واسع، كما اقتربت منها زوجته بريجيت وصافحتها وقبلتها، وظلّ الزوجان على المسرح بجوار فرح وهي تغني.

ووفقًا لسيرة حياة فرح الديباني المنشورة بموقع دار الأوبرا الوطنية في باريس، فإنها ولدت في محافظة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر عام 1989، وانضمت مغنيةَ أوبرا شابة إلى مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية عام 2005.

Au Champ-de-mars, La Marseillaise entonnée par la mezzo soprano Farrah El Dibany, aux côtés d'Emmanuel et Brigitte Macron @ParisMatch pic.twitter.com/OGZjE2pMf4 — Emilie Cabot (@emiliecabot) April 24, 2022

ثم انضمت عام 2010 إلى أكاديمية هانز إيسلر للموسيقى في برلين كما حصلت على درجة الماجستير من جامعة برلين للفنون ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة برلين التقنية.

وتجيد فرح (33 عامًا) خمس لغات هي: العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية.

وانضمت المطربة الأوبرالية إلى أكاديمية أوبرا باريس في سبتمبر/ أيلول 2016 لتصبح بذلك أول مغنية أوبرا عربية تدخل الأكاديمية. وفي عام 2019، فازت بجائزة أوبرا باريس الغنائية في فئتها المرموقة (Prix de l’Arop).

وبشأن دعوتها لأداء النشيد الوطني الفرنسي في الاحتفال بإعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، قالت فرح الديباني لمجلة فوغ العربية “اتصل بي فريق الإنتاج بحملة ماكرون بعد ظهر يوم السبت، وسألني عما إذا كان بإمكاني الغناء في الحدث”.

وأضافت “كنت في جنيف وقتها فركبت القطار صباح الأحد، وبمجرد وصولي ذهبت إلى التدريب مع فرقة مسرح Champ de Mars ولأقرر ما إذا كنت سأؤدي مع الأوركسترا أو سأغني من دون موسيقى. واتخذ السيد والسيدة ماكرون القرار بأنهما يفضلان أن أغني النشيد الوطني دون موسيقى”.